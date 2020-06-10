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«Это исторический день для Америки». ВВС США впервые в истории возглавил афроамериканец

10.06.2020 11:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сенат Конгресса США одобрил во вторник назначение на должность начальника штаба ВВС афроамериканца генерала Чарльза Брауна. Как пишет ТАСС, ссылаясь на издание The Hill, впервые данный пост займет темнокожий военный. Его кандидатуру поддержали 98 сенаторов, никто не проголосовал против.

«Это исторический день для Америки». ВВС США впервые в истории возглавил афроамериканец
Фото: wikipedia.org

С назначением Брауна афроамериканец вновь с 1993 года войдет в состав Комитета начальников штабов ВС США, когда его председателем являлся ставший впоследствии госсекретарем Колин Пауэлл.

Издание обращает внимание, что голосование состоялось в то время, когда в США проходят протесты против расового неравенства, вызванные смертью после задержания полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. «Я думаю, что мое выдвижение дает определенную надежду, но и накладывает большие обязательства. Я не могу исправить века рабства в нашей стране, как и десятилетия дискриминации, которой могли подвергнуться представители наших ВВС», — сказал ранее Браун.

Президент США Дональд Трамп поздравил генерала еще до начала голосования в Сенате. «Это исторический день для Америки! Рад работать еще больше с генералом Брауном, который является патриотом и великим руководителем», — написал американский лидер в Twitter.

Браун до этого занимал должность командующего ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов. Ранее он был заместителем главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, руководил Центральным командованием ВВС в 2015—2016 годах во время операции против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Браун налетал на истребителе F-16 более 2,9 тыс. часов.

 
 
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Сенат Конгресса США одобрил во вторник назначение на должность начальника штаба ВВС афроамериканца генерала Чарльза Брауна. Как пишет ТАСС, ссылаясь на издание...
 
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