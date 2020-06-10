«Это исторический день для Америки». ВВС США впервые в истории возглавил афроамериканец

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Сенат Конгресса США одобрил во вторник назначение на должность начальника штаба ВВС афроамериканца генерала Чарльза Брауна. Как пишет ТАСС , ссылаясь на издание The Hill , впервые данный пост займет темнокожий военный. Его кандидатуру поддержали 98 сенаторов, никто не проголосовал против.



Фото: wikipedia.org

С назначением Брауна афроамериканец вновь с 1993 года войдет в состав Комитета начальников штабов ВС США, когда его председателем являлся ставший впоследствии госсекретарем Колин Пауэлл.

Издание обращает внимание, что голосование состоялось в то время, когда в США проходят протесты против расового неравенства, вызванные смертью после задержания полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. «Я думаю, что мое выдвижение дает определенную надежду, но и накладывает большие обязательства. Я не могу исправить века рабства в нашей стране, как и десятилетия дискриминации, которой могли подвергнуться представители наших ВВС», — сказал ранее Браун.

Президент США Дональд Трамп поздравил генерала еще до начала голосования в Сенате. «Это исторический день для Америки! Рад работать еще больше с генералом Брауном, который является патриотом и великим руководителем», — написал американский лидер в Twitter .

Браун до этого занимал должность командующего ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов. Ранее он был заместителем главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, руководил Центральным командованием ВВС в 2015—2016 годах во время операции против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Браун налетал на истребителе F-16 более 2,9 тыс. часов.