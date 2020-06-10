Япония хочет построить «корабль-матку». Возможно, речь о суперавианосце

Источник материала: IT.Tut.by

Представители Либерально-демократической партии Японии, правящей в стране, предложили построить для Сил самообороны корабль нового типа. Пока его тип обозначен как « корабль-матка » (Mothership), но, вероятно, речь идет о суперавианосце, пишет военно-аналитическое издание defence24.pl.



Вертолетоносец «Идзумо». Фото: wikipedia.org

Для японских вооруженных сил характерно широкое использование эвфемизмов для названий боевой техники (и не только техники — сами ВС даже не называются армией, именуясь Силами Самообороны). Так, вертолетоносцы (УДК) типа «Хюга» и «Идзумо» водоизмещением 19−27 тысяч тонн скромно зовутся «эсминцами-вертолетоносцами», хотя имеют солидную авиагруппу до 27 вертолетов и могут нести даже истребители пятого поколения F-35B (как УДК американского флота типа «Восп» и «Америка»).

Тем не менее, в данном случае говорится явно не об УДК, иначе бы новый термин «корабль-матка» не потребовался бы. Скорее всего, речь идет о классе более крупных авианесущих кораблей — то есть о полноценных авианосцах.

Нежелание японцев употреблять это слово понятно — чтобы не вызывать неприятных ассоциаций с Императорским флотом времен Второй мировой (он во многом делал ставку именно на авианосцы).

Сегодня Япония тратит на оборону всего 1% ВВП, но экономика страны громадна, так что эта «скромная» цифра составляет на 2020 год 46,6 миллиарда долларов США. Либерально-демократическая партия желала бы удвоить эту сумму, что сравнимо со странами НАТО. В случае этого увеличения японские военные расходы превысят таковые у мощнейших европейских стран, Индии и Южной Кореи. С такими средствами программа строительства суперавианосцев кажется вполне жизнеспособной, учитывая огромные успехи японцев в кораблестроении.

Теоретически в строительстве такого флота могли бы помочь те же самые американцы, которые пустили на дно Императорский флот — сейчас Токио не враг Вашингтону, но потенциальный союзник против растущей мощи КНР.

Возможно, первые японские авианосцы могут не достигать таких размеров и мощи, как «Нимицы» и «Форды» ВМС США, но вполне способны сравниться с китайским «Ляонином» водоизмещением 67 500 тонн. Авиагруппа таких кораблей достигает 24 боевых самолета плюс вертолеты и вспомогательные воздушные суда. А, приобретя новый опыт в строительстве авианесущего флота, Япония спокойно сможет строить и аналоги «Нимицев» или даже более крупные авианосцы.

О сроках строительства «маток» говорить пока рано, но стоит помнить, что вертолетоносцы типа «Идзумо» строились всего 3−4 года каждый — то есть в случае принятия решения новый тип может вступить в строй довольно скоро.