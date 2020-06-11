МТС рассказал, какие гаджеты чаще всего покупают разные белорусы

Источник материала: IT.Tut.by

МТС изучил предпочтения покупателей в зависимости от возраста, пола и региона. Проанализировано более 70 тысяч заказов в корзине и 20 тысяч звонков в кол-центр за пять месяцев текущего года.





Самыми активными онлайн-покупателями интернет-магазина МТС стали представители возрастной группы от 25 до 34 лет. Это клиенты из Минска, Гродно и Гомеля — на них приходится более 40% продаж гаджетов. В тройку брендов-лидеров этой возрастной группы вошли Apple, Huawei, Samsung.

Более 20% от всех проданных в интернет-магазине товаров приходятся на клиентов в возрасте от 35 до 44 лет. При этом покупательская активность жителей всей Минской области такая же, как в Витебске или Гомеле. Помимо популярных смартфонов и планшетов Apple, Huawei, Samsung, люди этой возрастной группы чаще других покупают аксессуары, самый популярный — защитное стекло.

Самая активная молодежь проживает в Могилеве, Гомеле и Бресте: на их долю приходится чуть менее 20% от всех онлайн-покупок МТС. Наиболее популярны у них смарт-часы и беспроводные наушники марки Apple. В смартфонах предпочтения те же, что и у покупателей постарше.

Самые активные покупатели возраста 55+ живут в Могилеве, Витебске и Гродно. На них приходится в среднем 8% от всех продаж интернет-магазина. Здесь лидерами клиентских предпочтений являются смартфоны Xiaomi, Honor, Huawei. Старейшим покупателем интернет-магазина МТС в этом году стал 91-летний житель Орши.

В количественном выражении женская и мужская аудитория у интернет-магазина почти равна: 49 к 51% соответственно. Топ брендов у обоих полов также совпадает: Samsung, Huawei, Apple.

Мужчины наиболее активны в Жодино: приобретают товары почти в 1,5 раза активнее женщин, что составляет 61% от общего числа продаж в этом городе. По количеству покупок мужчин опережают жительницы Витебска, Борисова, Бобруйска. Женщины предпочитают делать заказы по телефону, мужчины — через «корзину». У тех и у других независимо от возраста популярны покупки в рассрочку: на ее долю приходится большинство операций интернет-магазина. Такой способ приобретения товаров востребован как в столице, так и среди жителей регионов, где лидируют Полоцк, Мозырь и Барановичи.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов: