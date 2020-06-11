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Xiaomi Mi NoteBook 14 представлен официально. Цена - от 555 долларов

11.06.2020 14:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Кроме фитнес-браслета Mi Band 5 компания Xiaomi также продемонстрировала ноутбук Mi NoteBook 14. Об этом сообщает FoneArena.

Xiaomi Mi NoteBook 14 представлен официально. Цена - от 555 долларов

Устройство предлагается в нескольких модификациях с разными характеристиками. Впрочем, во всех моделях диагональ экрана составляет 14 дюймов (Full HD, максимальная яркость 250 нит).

Процессорами выступают решения от Intel 10-го поколения — Core i5−10320U или Core i7−10510U. Кроме встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 620 в активе некоторых модификаций также дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX250 или MX350 с памятью на 2 ГБ. Оперативной памяти — 8 ГБ (DDR4), постоянной — 256 или 512 ГБ на SSD-накопителях.

Xiaomi Mi NoteBook 14 представлен официально. Цена - от 555 долларов

Лэптоп оснащается предустановленной ОС Windows 10 Home Edition, двумя портами USB-A (3.1), одним USB-A (2.0), одним USB-C, а также HDMI версии 1.4b. Разумеется, есть поддержка Wi-Fi 802.11ac, а также Bluetooth 5.0. От одного заряда устройство, по словам компании, может работать до десяти часов.

Цена стартовой версии лэптопа в Индии — 555 долларов, самой технически продвинутой — 792 доллара. Когда и по какой стоимости устройства начнут продаваться во всем мире, пока не сообщается.

Ниже — цены популярных ноутбуков Xiaomi:

 
 
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Кроме фитнес-браслета Mi Band 5 компания Xiaomi также продемонстрировала ноутбук Mi NoteBook 14. Об этом сообщает FoneArena.
 
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