Xiaomi Mi NoteBook 14 представлен официально. Цена - от 555 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Кроме фитнес-браслета Mi Band 5 компания Xiaomi также продемонстрировала ноутбук Mi NoteBook 14. Об этом сообщает FoneArena .





Устройство предлагается в нескольких модификациях с разными характеристиками. Впрочем, во всех моделях диагональ экрана составляет 14 дюймов (Full HD, максимальная яркость 250 нит).

Процессорами выступают решения от Intel 10-го поколения — Core i5−10320U или Core i7−10510U. Кроме встроенного графического ядра Intel UHD Graphics 620 в активе некоторых модификаций также дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX250 или MX350 с памятью на 2 ГБ. Оперативной памяти — 8 ГБ (DDR4), постоянной — 256 или 512 ГБ на SSD-накопителях.





Лэптоп оснащается предустановленной ОС Windows 10 Home Edition, двумя портами USB-A (3.1), одним USB-A (2.0), одним USB-C, а также HDMI версии 1.4b. Разумеется, есть поддержка Wi-Fi 802.11ac, а также Bluetooth 5.0. От одного заряда устройство, по словам компании, может работать до десяти часов.

Цена стартовой версии лэптопа в Индии — 555 долларов, самой технически продвинутой — 792 доллара. Когда и по какой стоимости устройства начнут продаваться во всем мире, пока не сообщается.

Ниже — цены популярных ноутбуков Xiaomi: