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Почему не стоит использовать интернет на работе в личных целях
11.06.2020 17:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня на нескольких новостных порталах страны вышли заметки на тему, что использовать интернет на рабочем компьютере следует исключительно в рабочих целях, иначе работнику может грозить наказание. Спустя некоторое время эти тексты были удалены, а в прокуратуре Минска пояснили, что суть пресс-релиза была не в том, чтобы «пригрозить», а чтобы разъяснить, что так делать не стоит. Поэтому мы изменили текст новости, чтобы она соответствовала реальному положению дел.
Как
«Имеют место случаи, когда работники вместо выполнения своих прямых обязанностей, за которые они получают заработную плату, тратят свое рабочее время и средства нанимателя на использование сети Интернет для „серфинга“ по сайтам, переписок в социальных сетях, проверок личной почты и прочего, — говорится в пресс-релизе. — Так, прокуратурой Советского района г. Минска в ходе проверки одного из учреждений образования столицы установлено, что некоторые работники используют предоставленный им доступ в сеть Интернет для просмотра художественных фильмов, чтения новостей на известных белорусских порталах, просмотра товаров в интернет-магазинах, поиска информации в личных целях, что является нарушением».
И лишь затем добавляется, что «кроме того, немногие знают, что работники, являющиеся должными лицами, а также, лица, приравненными к государственным должностным лицам, при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно использующие в личных целях интернет, который полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное правонарушение, предусмотренное абз. 5 ч. 1 ст. 37 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З „О борьбе с коррупцией“.
В силу законодательства, за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей нанимателем может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде лишения полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, вплоть до увольнения».
То есть, слова про «серфинг» в интернете в рабочее время были приведена в качестве примера и не значат, что совершившего дисциплинарное нарушение человека обязательно уволят. Меры дисциплинарного взыскания
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Сегодня на нескольких новостных порталах страны вышли заметки на тему, что использовать интернет на рабочем компьютере следует исключительно в рабочих целях,...
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