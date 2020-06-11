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Почему не стоит использовать интернет на работе в личных целях

11.06.2020 17:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня на нескольких новостных порталах страны вышли заметки на тему, что использовать интернет на рабочем компьютере следует исключительно в рабочих целях, иначе работнику может грозить наказание. Спустя некоторое время эти тексты были удалены, а в прокуратуре Минска пояснили, что суть пресс-релиза была не в том, чтобы «пригрозить», а чтобы разъяснить, что так делать не стоит. Поэтому мы изменили текст новости, чтобы она соответствовала реальному положению дел.

Почему не стоит использовать интернет на работе в личных целях
Фото: Hillary / flickr.com

Как говорится на сайте администрации Советского района Минска, не все работники знают, что использование интернета на рабочем месте с рабочего компьютера должно быть строго в рабочих целях.

«Имеют место случаи, когда работники вместо выполнения своих прямых обязанностей, за которые они получают заработную плату, тратят свое рабочее время и средства нанимателя на использование сети Интернет для „серфинга“ по сайтам, переписок в социальных сетях, проверок личной почты и прочего, — говорится в пресс-релизе. — Так, прокуратурой Советского района г. Минска в ходе проверки одного из учреждений образования столицы установлено, что некоторые работники используют предоставленный им доступ в сеть Интернет для просмотра художественных фильмов, чтения новостей на известных белорусских порталах, просмотра товаров в интернет-магазинах, поиска информации в личных целях, что является нарушением».

И лишь затем добавляется, что «кроме того, немногие знают, что работники, являющиеся должными лицами, а также, лица, приравненными к государственным должностным лицам, при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно использующие в личных целях интернет, который полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное правонарушение, предусмотренное абз. 5 ч. 1 ст. 37 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З „О борьбе с коррупцией“.

В силу законодательства, за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей нанимателем может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде лишения полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, вплоть до увольнения».

То есть, слова про «серфинг» в интернете в рабочее время были приведена в качестве примера и не значат, что совершившего дисциплинарное нарушение человека обязательно уволят. Меры дисциплинарного взыскания остаются на усмотрение нанимателя.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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