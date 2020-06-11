Раскрыты «фишки» Galaxy Fold 2 - нового сгибающегося девайса Samsung

Источник материала: IT.Tut.by

Раскрыты характеристики экранов Samsung Galaxy Fold 2. Об этом сообщается FoneArena со ссылкой на ETNews .



На фото первый Galaxy Fold

Диагональ основного сгибающегося экрана устройства составит 7,7 дюймов (его прикроют тонким стеклом, как в Galaxy Z Flip), внешнего — 6,23 дюйма. Для сравнения: первый Galaxy Fold оснащался панелями на 7,3 и 4,6 дюйма. Кроме того, новинка может поддерживать частоту развертки в 120 Гц вместо стандартных 60 Гц. Если это окажется правдой, то Galaxy Fold 2 станет первым устройством со сгибающимся экраном с такой особенностью. Матрицы, традиционно, будут типа AMOLED.

Напомним: предполагаемая дата анонса Galaxy Fold 2 — 5 августа, начала продаж — 20 августа. Кроме этого девайса производитель покажет Galaxy Z Flip 5G и линейку Galaxy Note20. Последние в том числе отличаются наличием стилуса, спрятанного внутри корпуса. Ранее говорилось, что нечто подобное встроят и в Fold 2. Впрочем, информация пока не подтверждена.

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