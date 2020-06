Шедевр интерактивного искусства: обзор The Last of Us Part II

Источник материала: IT.Tut.by

42.TUT.BY одним из первых в Беларуси прошел новую игру студии Naughty Dog и делится впечатлениями о главной игре про пандемию в разгар пандемии.

Наша оценка: 10 из 10



Изображение: Sony

Мир изменился. Человечество переживает очередную трансформацию. Как раньше, не будет, кажется, уже никогда. Это не только заголовки современных новостей, но и хорошее описание ситуации, которая случилась в мире The Last of Us после того, как неизвестный вирус уничтожил большую часть населения Земли, превратив многих мирных жителей в опасных зомби.

Оставшиеся в живых поначалу собирались в специальных зонах, созданных государством. Там под чутким присмотром армии жители США изо всех сил пытались имитировать спокойную жизнь. Конечно, она была далека от идеала, но сохранялось хоть какое-то подобие порядка и безопасности.

Были и те, кто не хотел находиться под гнетом правительственных сил. Кто-то мечтал создать новое государство на осколках старого, на какие бы жертвы ни пришлось ради этого пойти. А кто-то стремился мирно существовать в изменившихся условиях, пытаясь помогать близким и постепенно строить новое общество.

В одном из таких поселений после событий первой части остановились Элли и Джоэл. С тех пор прошло уже четыре года. Элли выросла, она научилась выживать в опасном мире. У нее появились друзья, с которыми она отправляется в патрули по территории вокруг поселения. Кажется, у нее вот-вот завяжутся первые серьезные отношения с подругой Диной. Да, они не совсем конвенциональны, и местные жители перешептываются украдкой, но боятся сказать что-то вслух. Потому что знают, что за Элли сразу же вступится Джоэл и тогда обидчику будет несдобровать.



Изображение: Sony

С Джоэлом у Элли отношения по-прежнему почти отцовские, хотя бы в том смысле, что с возрастом им все труднее находить общий язык. Но при этом оба готовы ради друг друга на многое, как в самой настоящей семье. И вроде бы все идет своим ходом, но в один зимний день на очередном патруле жизнь Элли меняется навсегда…

Много говорить о сюжете игры не хочется не только по причине условий ранних рецензий и договоренности с издателем. Рассказывать о сюжете The Last of Us Part II — все равно что говорить о фильме «Семь» с человеком, который его никогда не видел.

Нужно очень аккуратно подбирать слова, чтобы случайно не поцарапать поверхность смыслов, к которой игрок должен прикоснуться самостоятельно. Любая неосторожная фраза может полностью разрушить впечатление. Особенно когда вся игра — это один большой спойлер.

До выхода The Last of Us Part II авторы показывали разные трейлеры, говорили о сюжете, старались сформировать определенное представление об игре. Но после прохождения ты понимаешь, насколько они молодцы, что никоим образом не затрагивали по-настоящему важные темы, из которых на самом деле состоит сюжет.

Больше всего вопросов вызывал, конечно же, любовный интерес Элли. Кто-то в России даже попытался оформить петицию о запрете игры. Мол, тот факт, что Элли — лесбиянка, может негативно повлиять на умы людей.

Это смешно хотя бы потому, что Элли исследовала свою сексуальность еще в дополнении «Оставшиеся позади» к первой части. Поэтому в принципе странно видеть бурную реакцию сообщества на ее поцелуй с подругой Диной в одном из трейлеров. Но этот штрих биографии главной героини, а также некоторые другие кадры породили теорию, что Элли будет мстить за смерть своей возлюбленной, а вся игра — это такая пропитанная «ЛГБТ-пропагандой» история «мести лесбиянки».

И самое удивительное, что The Last of Us Part II — это действительно история мести лесбиянки. Но за что она мстит, как она это делает и какие события происходят в жизни главной героини в ходе ее большого крестового похода — все это настолько непредсказуемые вещи, что они полностью переворачивают сформировавшиеся до релиза представления об игре (если только вы не прочитали слитый в интернет сценарий, но это полностью ваша вина).



Изображение: Sony

В первые часы The Last of Us Part II производит неизгладимое впечатление. И тут дело даже не столько в сюжетных поворотах, сколько в режиссуре и технологических особенностях игры. В The Last of Us Part II можно влюбиться после одной только сцены, где Джоэл скачет на лошади на фоне заката.

Ты просто понимаешь, что раз с такого начинается игра, то дальше будет только лучше. И здесь Naughty Dog обманывают ожидания снова. Дальше будет не просто лучше: игрок, купивший The Last of Us Part II, станет свидетелем нового уровня в драматургии и постановке в игровой индустрии.

И тут дело в каждом элементе. В том, как выстроен сюжет, при помощи каких средств авторы рассказывают нам историю, насколько игрок вовлечен во все происходящее и как близко он принимает к сердцу все, что случается с Элли. Иногда бывает смешно, иногда грустно, иногда страшно. В определенный момент приходит осознание, что The Last of Us Part II — игра, скорее, о любви и том, на что можно пойти ради нее. И не факт, что вы будете на стороне Элли во всем, что она делает.



Изображение: Sony

Интенсивность сюжетных страстей удивительным образом контрастирует с миром игры. Да, это полное опасностей место, но какое же оно восхитительное. Когда природа без участия человека захватывает города, когда деревья прорастают сквозь асфальт, а рядом с заброшенным кафе запросто могут промчаться оленята, понимаешь, что конец света может быть красивым.

Особенно это чувство возникает на просторных локациях, где Элли может свободно перемещаться на лошади или на лодке. В такие моменты The Last of Us Part II превращается в Fallout нового поколения. Безумно красивая игра, в которой приятно просто находиться, изучать ее, смотреть по сторонам.



Изображение: Sony

Элли исследует закоулки, брошенные магазины, переоборудованные для нужд армии, и другие места, в которые может пробраться, не просто так. В таких укрытиях можно найти массу припасов для создания аптечек, коктейлей Молотова или, например, светошумовых гранат.

Но что важнее — порой там можно наткнуться на новое оружие или какую-нибудь полезную модификацию. К примеру, в неприметном магазинчике для владельцев домашних животных в самом сердце Сиэтла можно отыскать ремень, который позволит нести на плече сразу два вида основного оружия. В разгар боя не придется лезть в рюкзак и доставать оттуда какой-нибудь дробовик.

В покрывшейся пылью библиотеке Элли может найти руководство по выживанию в опасных условиях. Подобные книжки и журналы открывают цепочки пассивных навыков, которые можно постепенно исследовать и делать жизнь Элли чуть менее сложной.

Например, научившись собирать глушитель из подручных вещей, Элли откроет перед собой новую перспективу в бою. Совсем не обязательно подкрадываться к противнику вплотную, чтобы незаметно его устранить. Один прицельный выстрел в голову — и никто даже не услышит, что Элли орудует поблизости.

Наконец, вылазки в неизведанные места добавляют новые детали к большому сюжетному пазлу игры. Как в Fallout, можно спокойно пропустить это занятие и бежать по сюжету, но куда интереснее исследовать мир игры, читать все записки и слушать диалоги персонажей посреди осколков утраченного мира.

Благодаря таким маленьким виньеткам (а почти каждая подобная локация рассказывает свою небольшую историю) ты, как игрок, свыкаешься с персонажами. К ним прикипаешь, за них переживаешь, но самое главное — им веришь.

Во многом это достигается за счет чисто технических деталей. Лицевая анимация героев настолько реалистична, что сложно после The Last of Us Part II смотреть на ужимки персонажей других игр. Свое мастерство в плане анимации команда Naughty Dog неоднократно доказывала в прошлых играх, особенно — в Uncharted 4. Но здесь планка задрана еще выше.



Изображение: Sony

В роликах герои выглядят, звучат и ощущаются как живые актеры. И совсем не верится, что такая картинка рендерится в реальном времени при помощи маленькой коробки за телевизором. Но это только полдела.

По-настоящему восторгаешься происходящим в момент диалогов героев, когда те осматривают очередной военный блокпост или давно заброшенный банк. Переговариваясь, они смеются, удивляются, хмурятся и корчат гримасы только затем, чтобы в каждую секунду выглядеть живыми. Причем 90% таких сцен вы не увидите, потому что в этот момент будете рыться в разных выдвижных ящиках, которые Элли аккуратно открывает, и камера не будет направлена на ее лицо.

Но посмотреть, как Элли смущается во время очередного диалога, когда речь заходит о чем-нибудь личном, нужно хотя бы раз. И держать в голове, что этот диалог мог не состояться, если бы вы не решили отправиться исследовать какой-нибудь заброшенный склад.

И отдельного упоминания заслуживает, пожалуй, лучшая на свете мини-игра с гитарой. Иногда Элли отвлекается от своего путешествия, устраивается поудобнее в безопасном месте и берет в руки гитару. В этот момент игрок выбирает аккорды и проводит пальцами по тач-панели на геймпаде, а Элли перебирает струны пальцами. Сколько труда и времени вложено в одну такую сцену, сложно даже представить.



Изображение: Sony

Из таких, казалось бы, необязательных деталей соткана вся игра. Даже когда Элли просто стоит на месте, она моргает, оглядывается по сторонам, поправляет волосы, которые постоянно сползают ей на лицо. Эти маленькие движения делают ее живой, с таким персонажем действительно легко себя ассоциировать, а погружение в игру происходит максимально плавно. А когда завязывается перестрелка, начинается какая-то запредельная магия.

Поведение в бою сильно зависит от противников, с которыми Элли приходится сражаться. Члены Вашингтонского освободительного фронта больше других похожи на военизированную группировку. Это и неудивительно: часть из них — перебежчики из армейских подразделений, которые разочаровались в своей миссии. Встреча с такими бойцами почти всегда заканчивается ожесточенной перестрелкой и зализыванием ран после нее.

Другая фракция — религиозные фанатики, которые расценивают глобальную пандемию не иначе как кару Божью и стремятся жить в единении с природой. Поэтому многие из них не используют огнестрельное оружие и предпочитают лук со стрелами или на крайний случай большую дубину с утыканными в нее гвоздями.

Наконец, Элли может столкнуться с кликерами, бегунами и прочими жертвами страшного вируса. По сути, это зомби, которые потеряли все человеческое, но приобрели необычайные физические способности. И если с простыми зомби еще относительно легко сражаться (можно подкрасться сзади и пырнуть ножом), то, например, с кликерами ситуация совсем иная.

К ним нужно подкрадываться очень медленно, потихоньку двигая стик на геймпаде. Кликеры слепы, но обладают хорошим слухом и вычисляют врагов при помощи эхолокации. Одно неаккуратное движение — и такой монстр в одночасье набросится на Элли и загрызет ее. Но стоит подобраться к нему вплотную, как Элли сама быстро и эффективно расправится с врагом.



Изображение: Sony

Боевые ситуации с людьми выглядят еще жестче. Элли, мягко скажем, не спецназовец. Для нее наброситься на взрослого мужчину и попытаться вонзить нож в горло — настоящий подвиг. И она каждый раз на него идет. И каждое убийство — на пределе возможностей.

Противников обычно не один и не два, их несколько. Элли может прятаться в высокой траве, но, даже лежа в ней, она будет заметна, если враг подойдет поближе.

Поэтому каждая стычка с бандитами — своеобразная головоломка. Подкрасться к одному, быстро перерезать ему артерию. Бросить кирпич в другую сторону, чтобы отвлечь нескольких противников. Взять в заложники проходящего мимо бойца и, прикрываясь им, как живым щитом, расстрелять оставшихся врагов. А можно расставить ловушки или натравить зомби — простор для экспериментов огромный. Но это всегда борьба до последнего.

Вообще, та жестокость, с которой Элли набрасывается на противников, только подчеркивает, в каком безобразном мире живет героиня и как сильно она стремится закончить начатое. Она уничтожает любого, кто преграждает ей дорогу. И этот путь отмщения полностью преображает ее как персонажа. И этого персонажа сложно назвать положительным.



Изображение: Sony

И тут снова важны детали. Противники постоянно переговариваются, рассказывают какие-то истории про себя, зовут друг друга по именам, а в самые напряженные моменты боя всячески стараются защитить друг друга. И ты понимаешь, что Элли буквально проносится по локациям, как бульдозер, сметая все на своем пути и оставляя трупы.

Ее горе, безусловно, тяжкое, но, быть может, не стоит переступать черту? И вообще: где та грань, которая отличает справедливую месть от несправедливой. И нужно ли вообще мстить? Элли находит ответы на все вопросы, только вряд ли они совпадут с вашими.

The Last of Us Part II такая вся. Ей восторгаешься каждую секунду. Подмечаешь детали, которых нет в других играх. Удивляешься уровню режиссуры и драматургии. Игру никак не назовешь короткой, это приключение на несколько десятков часов, но видно, что оно создано вручную. Нил Дракман, режиссер и руководитель процесса разработки, вместе с командой создал великую игру, которую хочется перепройти сразу же после финальных титров.

The Last of Us Part II, безусловно, еще долго будет служить примером того, как нужно рассказывать интерактивные истории и на что вообще способны видеоигры. А для фанатов серии важно знать одно: такую Элли вы еще не видели. И не факт, что она вам понравится.