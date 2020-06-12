В Украине испытали новейший пистолет-пулемет для пограничников

Источник материала: IT.Tut.by

Государственная пограничная служба Украины провела испытания нового пистолета-пулемета SMG-15, которым планируется в будущем вооружать пограничников. Об этом сообщает ukrmilitary.com.

Оружие использует самый популярный в мире пистолетный патрон 9×19 Parabellum, его разрабатывали специалисты компании «Укроп» (ранее они создали известную украинскую винтовку UAR-10).

Специалисты тестировали пистолет-пулемет в течение недели, проверяя его тактико-технические и эргономические характеристики. Помимо прочего, испытали способность оружия вести огонь в экстремальных условиях и при температурах от +50 до -40 градусов Цельсия.

По результатам тестов SMG-15 показал себя как надежное оружие — вскоре партия пистолетов-пулеметов будет передана в одно из подразделений пограничников для испытаний в реальных условиях службы.