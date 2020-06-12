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В Бресте задержали 23-летнего парня по подозрению во взломе более 150 тысяч аккаунтов
12.06.2020 14:14 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23-летний брестчанин подозревается во взломе почти 152 тысяч аккаунтов в соцсетях, сообщает
Подозреваемый с помощью программы подбора логина и пароля получил доступ к страницам пользователей социальных сетей. Целью молодого человека были учетные записи с деньгами на счету. Все средства он переводил себе. На других аккаунтах он занимался накруткой лайков и голосов, после чего пытался продать их подороже.
В ноябре прошлого года брестчанин скинул вредоносную программу своему знакомому, который попытался использовать ее для взлома аккаунтов в одной из многопользовательских игр.
Подозреваемый задержан. Материал передан в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
Напомним, что использование и распространение вредоносных программ влечет штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Для защиты аккаунтов от взлома МВД советует использовать сложные пароли и привязывать свою страничку к номеру телефона. Кроме того не следует переходить по подозрительным ссылкам и использовать один и тот же пароль для входа в разные социальные сети.
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Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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