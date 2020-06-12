ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Озеро в метеоритном кратере в Индии таинственным образом изменило свой цвет за ночь

12.06.2020 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Индии озеро в метеоритном кратере за одну ночь стало розовым, восхищая любителей природы и удивляя экспертов, которые связывают это с изменением уровня солености и присутствием водорослей в воде. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse.

Озеро Лонар, образовавшееся примерно через 50 тысяч лет после падения метеорита на Землю, расположено в 500 километрах от Мумбаи и является популярным местом отдыха туристов и изучения экологов.

По мере того, как в социальных сетях стали распространяться фотографии озера, внезапно изменившего свой цвет на розовый, эксперты заявили, что, хотя в прошлом Лонар уже меняло окраску, трансформация еще никогда не была такой резкой.

«В озере увеличилась соленость, так как уровень воды в этом году резко снизился, и она стала еще теплее, что приводит к чрезмерному росту водорослей, — сказал геолог Гаджанан Харат (Gajanan Kharat). — Эти водоросли становятся красноватыми при более высоких температурах, и, следовательно, озеро стало розовым за ночь».

По словам экспертов, из озера уже взяты пробы воды, чтобы определить точную причину смены цвета.

Хотя некоторые считают, что причина во введении карантина и уменьшении вредных выбросов, это можно будет установить только после получения результатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индии озеро в метеоритном кратере за одну ночь стало розовым, восхищая любителей природы и удивляя экспертов, которые связывают это с изменением уровня...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Шедевр интерактивного искусства: обзор The Last of Us Part II
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика