Озеро в метеоритном кратере в Индии таинственным образом изменило свой цвет за ночь

Источник материала: IT.Tut.by

В Индии озеро в метеоритном кратере за одну ночь стало розовым, восхищая любителей природы и удивляя экспертов, которые связывают это с изменением уровня солености и присутствием водорослей в воде. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse .

Озеро Лонар, образовавшееся примерно через 50 тысяч лет после падения метеорита на Землю, расположено в 500 километрах от Мумбаи и является популярным местом отдыха туристов и изучения экологов.

По мере того, как в социальных сетях стали распространяться фотографии озера, внезапно изменившего свой цвет на розовый, эксперты заявили, что, хотя в прошлом Лонар уже меняло окраску, трансформация еще никогда не была такой резкой.

Since the past four days or so, #Maharashtra 's world-famous #LonarLake — the world’s third biggest formed by a meteorite hit — has mysteriously changed colour from its normal bluish-green to a baby-pink shade.