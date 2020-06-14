Женщина впервые стала руководителем программы пилотируемых космических полетов NASA

Источник материала: IT.Tut.by

После внезапного ухода в отставку руководителя программы пилотируемых космических полетов Дугласа Ловерро его пост заняла Кэти Людерс — бывшая глава Commercial Crew Program. Об этом пишет Deutsche Welle.

Национальное управление США по аэронавтике (NASA) объявило о смене руководителя программы пилотируемых космических полетов. Им стала Кэти Людерс, ранее возглавлявшая программу NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС — Commercial Crew Program. О назначении Людерс на новый пост объявил глава NASA Джим Брайденстайн вечером 12 июня.

Предшественник Людерс на этом посту Дуглас Ловерро ушел в отставку за несколько дней до отправки к МКС новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Решение Ловерро стало неожиданным, при этом ни он, ни руководство NASA не выступили с какими-либо объяснениями. После ухода Ловеррро именно Людерс взяла на себя управление запуском Crew Dragon с двумя астронавтами на борту — Робертом Бенкеном и Дагласом Херли.

Кэти Людерс работает в NASA c 1992 года. В ее обязанности на новом посту будет входить подготовка возвращения на Землю Бенкена и Херли. Она также будет руководить реализацией программы по высадке на Луну в 2024 году двух американских астронавтов — первой в истории женщины и еще одного мужчины, как подчеркивается в проекте программы.