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Apple выпустит новый iMac, два iPad и перейдет на свои процессоры в MacBook

13.06.2020 15:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Во второй половине этого года Apple планирует выпустить новый iMac и два планшета iPad. Позже в продажу также поступит MacBook, впервые базирующийся на процессоре собственного дизайна производителя. Об этом пишет MacRumors.

Apple выпустит новый iMac, два iPad и перейдет на свои процессоры в MacBook
Фото: Reuters

Речь идет про 23-дюймовый iMac в новом дизайне с уменьшенными рамками по краям дисплея, а также 10,8-дюймовом iPad Air (против нынешнего 10,5-дюймового) и 8-дюймовом или даже 9-дюймовом iPad mini. Новые iPad Pro с дисплеями типа mini LED сдвинули на 2021 год. Возможно, анонс того же iMac произойдет на конференции WWDC, которая стартует 22 июня и пройдет в онлайн-формате.

А еще появилась информация о гаджете, который получит ARM-процессор, спроектированный самой Apple. Скорее всего, такой процессор — предположительно, Apple A14X с 8−12 ядрами — достанется ныне снятому с производства 12-дюймовому лэптопу MacBook. По неподтвержденной информации, в этом устройстве не откажутся от клавиатуры-бабочки, которую уже не используют в последних ноутбуках Apple.

Но в этом есть смысл: по информации источника, новый 12-дюймовый «мак» задумывается как очень компактное решение с длительным временем автономной работы. «Бабочка» занимает меньше места в корпусе, к чему и стремятся в Apple. В такой ноутбук даже могут встроить 5G-модем. Анонс, опять же, ожидается на WWDC, но в продажу такой аппарат поступит не раньше следующего года.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ноутбуки Apple:

 
 
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Во второй половине этого года Apple планирует выпустить новый iMac и два планшета iPad. Позже в продажу также поступит MacBook, впервые базирующийся на процессоре...
 
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