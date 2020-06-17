Названо число потенциально пригодных для жизни планет в Млечном Пути

Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Канады рассчитали, сколько в Млечном Пути потенциально может быть пригодных для жизни планет. Об этом рассказывается в статье для журнала The Astronomical Journal . Кратко об этом рассказывает Science Alert .



Галактический центр Млечного Пути в инфракрасном диапазоне. Изображение: 2MASS / G. Kopan, R. Hurt / wikipedia.org

Автор работы Мишель Кунимото (Michelle Kunimoto) из Университета Британской Колумбии заявила, что в галактике Млечный Путь может существовать до шести миллиардов планет, которые похожи на Землю, потенциально пригодны для жизни и вращаются вокруг похожих на Солнце звезд (спектрального G-класса).

Ученые предположили, что на одну такую звезду приходится 0,18 землеподобной планеты. Всего в Млечном Пути от 100 до 400 миллиардов звезд, доля описанных выше (G-типа) — порядка 7%. Эксперты отмечают, что использовали метод прямого моделирования экзопланет у 200 тысяч звезд, изученных космическим телескопом Kepler.

После длительных расчетов они вышли на число в шесть миллиардов экзопланет. Но почти наверняка их реальное количество куда меньше. Особенно с учетом того, что при расчетах тот же Марс принимали за планету, похожую на Землю (по заданным параметрам поиска). А жизни на Марсе, во всяком случае по имеющимся у астрономов сейчас данным, нет.