Исследование: «великому вымиранию» 250 миллионов лет назад предшествовал колоссальный пожар

Источник материала: IT.Tut.by

Согласно последним исследованиям, наиболее серьезному вымиранию в истории Земли предшествовал колоссальный угольный пожар, вызванный вулканизмом более 250 миллионов лет назад. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Geology .



Фото: Scott Simper

Пермско-триасовое вымирание видов, также известное как «великое вымирание», является одной из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли — в результате вымерло 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных. Катастрофа стала единственным известным массовым вымиранием насекомых, в результате которого исчезло около 57% родов и 83% видов всего класса насекомых.

Что может привести к столь радикальному вымиранию стольких существ на Земле? Одна из теорий гласит, что основной виновник — гигантское вулканическое событие.

Согласно этой гипотезе причиной катастрофы явилось излияние траппов (это особый тип континентального магматизма, для которого характерен огромный объем излияния базальта за геологически короткое время (первые миллионы лет) на больших территориях). Вначале — относительно небольших Эмэйшаньских траппов около 260 млн лет назад, затем колоссальных Сибирских траппов 251 млн лет назад, что могло повлечь за собой вулканическую зиму, парниковый эффект из-за выброса вулканических газов и другие климатические изменения, повлиявшие на биосферу.

Конечно, как именно эти извержения вызвали исчезновения видов, остается до конца неизвестным. Но недавно ученые нашли еще одну деталь этой мрачной головоломки.

Долгое время считалось, что глобальное потепление, которое совпало с пермско-триасовым вымиранием, привело к сжиганию угля, карбонатов и сланцев, богатых органическими веществами, что спровоцировало повышение уровней углекислого газа и метана в атмосфера — эти газы провоцируют парниковый эффект. Но найти прямые доказательства наличия химических ингредиентов было сложнее.

«Величина, темп и происхождение выбросов углерода при магматизме Сибирских траппов остаются под вопросом, несмотря на их критическое атмосферное значение», — объясняют авторы нового исследования под руководством ученого-планетолога Линди Элкинс-Тантон (Lindy Elkins-Tanton) из Университета штата Аризона

В течение полугодовых полевых экспедиций в регион Сибирских траппов Элкинс-Тантон и ее команда обнаружили и собрали более 450 кг вулканических пород (начиная с древнего извержения), добывая их в лесах и городах. Особенно богатый урожай был на берегах сибирской реки Ангара.

Когда образцы были проанализированы, команда обнаружила крошечные фрагменты сгоревшего дерева и угля, встроенного в горные породы, а также кусочки древесного угля и других органических веществ. По словам исследователей, эти фрагменты являются первым прямым доказательством того, что уголь и растительность были сожжены потоками магмы в древнем извержении.

«Представленные здесь наблюдения интерпретируются как свидетельство того, что сжигание угля и органических веществ, наряду с лесными пожарами, произошло в ответ на вулканизм, — пишут исследователи. — Более того, мы предполагаем, что эти взаимодействия были широко распространены, основываясь на наличии термически измененного и / или сгоревшего угля и органических веществ в вулканических породах, охватывающих участок южных и центральных Сибирских траппов».

Команда пришла к выводу, что объем и состав органического вещества, взаимодействующего с магмой, могли привести к разрушительному изменению климата планеты и «значительно стимулировать» исчезновение видов, живших в пермско-триасовый период.