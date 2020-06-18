Новый флагман Samsung будет не таким, как ожидалось

Источник материала: IT.Tut.by

В начале августа Samsung планирует провести презентацию новых топовых смартфонов, в числе которых окажется линейка Galaxy Note20. Авторитетный инсайдер опубликовал некоторые спецификации младшей модели в серии, и многим они не понравились. Об этом сообщает GSMArena .





Инсайдер Ice universe в Twiiter написал серию сообщений, раскрывающих подробности об обычном Galaxy Note20. Этот девайс якобы получит экран с широкими рамками без закруглений по бокам, разрешение Full HD+, а также поддержку работы только при стандартных 60 Гц.

При этом во всей уже продающейся сегодня линейке Galaxy S20 используются AMOLED-панели, способные отображать картинку в 120 Гц. По мнению инсайдера, все это «откинет Galaxy Note20 дальше уровня прошлогоднего Galaxy Note10». Из этого он делает вывод, что претендовать на роль настоящего флагмана сможет только модель Galaxy Note20+ (или Galaxy Note20 Ultra, точное название еще неизвестно).

Напомним: скорее всего, онлайн-презентация состоится 5 августа. На ней кроме девайсов Galaxy Note20 покажут раскладушку Galaxy Z Flip 5G, а также Galaxy Fold 2. «Двадцатки» начнут продаваться уже к конце месяца, а устройства со сгибающимися панелями придется подождать.

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