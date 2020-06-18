ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Огромную сеть подводных рек обнаружили у берегов Австралии

18.06.2020 16:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Огромная сеть подводных рек была обнаружена у побережья Австралии. Об этом пишет Live Science со ссылкой на Scientific Reports.

Огромную сеть подводных рек обнаружили у берегов Австралии
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Antoine Beauvillain / Unsplash

Подводные реки оказались скрыты у берегов Австралии — их обнаружили при помощи роботизированных океанских планеров. Исследователи считают, что эти реки могут иметь решающее значение для перемещения различных веществ от побережья вглубь океана.

Такие скрытые реки носят название «плотные шельфовые водные каскады» и образуются, когда прибрежные воды остывают осенью и зимой Так как эта воды очень соленая из-за испарения в течение летних месяцев, то этот холодный соленый поток опускается вниз, и под действием силы тяжести ее поток движется вдоль морского дна. По сути, это подводная река.

Согласно заявлению Университета Западной Австралии, из-за разницы в плотности эта река течет вдоль дна океана. Предыдущие исследования документировали это явление, но они были ограничены в своих масштабах.

Теперь группа исследователей из Университета Западной Австралии проанализировала данные, собранные в период между 2008 и 2019 годами в восьми местах на береговой линии Австралии. Автономные подводные аппараты, развернутые вдоль побережья, собирали данные о температуре и солености воды (концентрации соли). Эти измерения позволили исследователям определить плотность воды, обнаружив присутствие этих подводных рек.

Исследователи обнаружили, что подводные реки являются обычным явлением в течение осенних и зимних месяцев в Австралии и тянутся на протяжении 10 тысяч километров. А еще подводные реки могут противостоять сильным ветрам и приливам, которые часто поднимают воду, что является «уникальным явлением», как пишут авторы исследования.

Кроме того, ученые обнаружили, что подводные реки в Австралии служат транспортными каналами для большого количества частиц, вымываемых наземными реками, среди которые есть органика, питательные вещества, а также химические элементы, остатки удобрений и прочие загрязнения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огромная сеть подводных рек была обнаружена у побережья Австралии. Об этом пишет Live Science со ссылкой на Scientific Reports.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
США прислали в Украину противотанковые комплексы Javelin
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика