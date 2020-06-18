Огромную сеть подводных рек обнаружили у берегов Австралии

Источник материала: IT.Tut.by

Огромная сеть подводных рек была обнаружена у побережья Австралии. Об этом пишет Live Science со ссылкой на Scientific Reports .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Antoine Beauvillain / Unsplash

Подводные реки оказались скрыты у берегов Австралии — их обнаружили при помощи роботизированных океанских планеров. Исследователи считают, что эти реки могут иметь решающее значение для перемещения различных веществ от побережья вглубь океана.

Такие скрытые реки носят название «плотные шельфовые водные каскады» и образуются, когда прибрежные воды остывают осенью и зимой Так как эта воды очень соленая из-за испарения в течение летних месяцев, то этот холодный соленый поток опускается вниз, и под действием силы тяжести ее поток движется вдоль морского дна. По сути, это подводная река.

Согласно заявлению Университета Западной Австралии, из-за разницы в плотности эта река течет вдоль дна океана. Предыдущие исследования документировали это явление, но они были ограничены в своих масштабах.

Теперь группа исследователей из Университета Западной Австралии проанализировала данные, собранные в период между 2008 и 2019 годами в восьми местах на береговой линии Австралии. Автономные подводные аппараты, развернутые вдоль побережья, собирали данные о температуре и солености воды (концентрации соли). Эти измерения позволили исследователям определить плотность воды, обнаружив присутствие этих подводных рек.

Исследователи обнаружили, что подводные реки являются обычным явлением в течение осенних и зимних месяцев в Австралии и тянутся на протяжении 10 тысяч километров. А еще подводные реки могут противостоять сильным ветрам и приливам, которые часто поднимают воду, что является «уникальным явлением», как пишут авторы исследования.

Кроме того, ученые обнаружили, что подводные реки в Австралии служат транспортными каналами для большого количества частиц, вымываемых наземными реками, среди которые есть органика, питательные вещества, а также химические элементы, остатки удобрений и прочие загрязнения.