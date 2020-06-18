А1 сделал два тарифа для дачников с огромными запасами трафика. Но есть нюансы

Источник материала: IT.Tut.by

А1 представил новую линейку тарифных планов «Раздавай Wi-Fi» с мобильным интернетом для загородных домов и дачных поселков. Об этом рассказали в пресс-службе компании.





«Новые тарифы разработаны для использования мобильного интернета в дата-передающих устройствах. Они подойдут для мест, где не проведена фиксированная сеть с домашним интернетом, либо качество ее сигнала не позволяет использовать передачу данных, в том числе для просмотра ТВ в полном объеме», — говорят в А1.

Тариф «Раздавай Wi-Fi» включает 75 ГБ интернет-трафика в месяц на полной скорости, после исчерпания которого доступ предоставляется на скорости до 1 Мбит/с. Абонентская плата на «Раздавай Wi-Fi» для новых подключений на 90 дней составит 14,90 рубля, дальше — 19,90 рублей.

«Раздавай Wi-Fi Pro» включает две географические зоны (в зависимости от места жительства абонента). Абонентам географической зоны «1» на тарифе «Раздавай Wi-Fi Pro» доступны 150 ГБ интернет-трафика в месяц на полной скорости, а после исчерпания этого объема — безлимитный интернет на скорости до 2 Мбит/с.

Абонентам географической зоны «2» доступен безлимитный интернет без ограничений по скорости и объему. Абонентская плата для абонентов, подключающихся на «Раздавай Wi-Fi Pro», вне зависимости от географической зоны, составит для новых абонентов 29,90 рубля в месяц в первые 90 дней, после — 39,90 рублей.

Нажмите, чтобы увидеть подробности про зоны доступа на тарифе Зона «1»: г. Минск; Минская область — Минский район, Борисовский район, Крупский район, Любанский район, Мядельский район, Несвижский район, Пуховичский район, Слуцкий район, Смолевичский район, Солигорский район, Стародорожский район, Столбцовский район, Узденский район, Воложинский район. Брестская область — Ганцевичский район, Лунинецкий район, Пинский район. г. Гомель; Гомельская область — Гомельский район, Брагинский район, Чечерский район, Добрушский район, Кормянский район, Хойникский район, Лельчицкий район, Лоевский район, Октябрьский район, Петриковский район, Речицкий район, Рогачевский район, Светлогорский район, Ветковский район, Житковичский район, Жлобинский район. Гродненская область — Дятловский район, Ивьевский район, Кореличский район, Лидский район, Новогрудский район, Ошмянский район, Островецкий район, Слонимский район, Сморгонский район, Вороновский район, Зельвенский район. г. Могилев; Могилевская область — Могилевский район, Белыничский район, Бобруйский район, Быховский район, Чаусский район, Чериковский район, Дрибинский район, Глусский район, Горецкий район, Хотимский район, Кировский район, Кличевский район, Климовичский район, Костюковичский район, Краснопольский район, Круглянский район, Мстиславский район, Осиповичский район, Шкловский район, Славгородский район. Зона «2»: г. Брест; Брестская область — Брестский район, Барановичский район, Березовский район, Дрогичинский район, Жабинковский район, Ивацевичский район, Ивановский район, Каменецкий район, Кобринский район, Ляховичский район, Малоритский район, Пружанский район, Столинский район; г. Витебск и Витебская область; г. Гродно; Гродненская область — Гродненский район, Берестовицкий район, Волковысский район, Мостовский район, Свислочский район, Щучинский район; Гомельская область — Буда-Кошелевский район, Ельский район, Калинковичский район, Мозырьский район, Наровлянский район; Минская область -Березенский район, Вилейский район, Дзержинский район, Клецкий район, Копыльский район, Логойский район, Молодечненский район, Червеньский район; Могилевская область — Кричевский район.

Чтобы пользоваться новыми тарифами понадобится Wi-Fi-роутер со слотом для SIM-карты. Их готовы предоставить А1. Роутер может раздавать Wi-Fi на частотах в 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также работать в автономном режиме до шести часов. При подключении на «Раздавай Wi-Fi» устройство можно приобрести единым платежом за 299 рублей либо в рассрочку на 11 месяцев за 27,18 рубля в месяц.