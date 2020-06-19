В работе Telegram и Viber в Беларуси был сбой

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня ночью в районе 1.40 читатели TUT.BY стали сообщать о проблемах в работе мессенджера Telegram. Однако, если судить по карте сбоев , проблемы были не только у жителей нашей страны.





Как видно на карте от Downdetector, проблемы наблюдались в различных регионах Беларуси (особенно ярко на карте выделены Минск, Гродно и Могилев), а также в Москве, Киеве и в крупных европейских городах вроде Лондона, Берлина, Варшавы и других. Кроме того, сбой был зафиксирован и в Сингапуре.

Жалобы на работу Telegram в Беларуси в основном касались проблем с подключением.

По сообщениям читателей, мессенджер стал доступен после семи утра.

Кроме того, пользователи сообщали и о проблемах с Viber. Судя по данным Downdetector , это затронуло и соседние страны.





Проблемы наблюдались в Минске, Москве, Киеве, Лондоне, Афинах и других странах.