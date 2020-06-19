ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В работе Telegram и Viber в Беларуси был сбой

19.06.2020 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня ночью в районе 1.40 читатели TUT.BY стали сообщать о проблемах в работе мессенджера Telegram. Однако, если судить по карте сбоев, проблемы были не только у жителей нашей страны.

В работе Telegram и Viber в Беларуси был сбой

Как видно на карте от Downdetector, проблемы наблюдались в различных регионах Беларуси (особенно ярко на карте выделены Минск, Гродно и Могилев), а также в Москве, Киеве и в крупных европейских городах вроде Лондона, Берлина, Варшавы и других. Кроме того, сбой был зафиксирован и в Сингапуре.

Жалобы на работу Telegram в Беларуси в основном касались проблем с подключением.

По сообщениям читателей, мессенджер стал доступен после семи утра.

Кроме того, пользователи сообщали и о проблемах с Viber. Судя по данным Downdetector, это затронуло и соседние страны.

В работе Telegram и Viber в Беларуси был сбой

Проблемы наблюдались в Минске, Москве, Киеве, Лондоне, Афинах и других странах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью в районе 1.40 читатели TUT.BY стали сообщать о проблемах в работе мессенджера Telegram. Однако, если судить по карте сбоев, проблемы были не только у жителей...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Седьмой с начала мая. Американский истребитель рухнул в море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика