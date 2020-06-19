|
В работе Telegram и Viber в Беларуси был сбой
19.06.2020 11:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня ночью в районе 1.40 читатели TUT.BY стали сообщать о проблемах в работе мессенджера Telegram. Однако, если судить по
Как видно на карте от Downdetector, проблемы наблюдались в различных регионах Беларуси (особенно ярко на карте выделены Минск, Гродно и Могилев), а также в Москве, Киеве и в крупных европейских городах вроде Лондона, Берлина, Варшавы и других. Кроме того, сбой был зафиксирован и в Сингапуре.
Жалобы на работу Telegram в Беларуси в основном касались проблем с подключением.
По сообщениям читателей, мессенджер стал доступен после семи утра.
Кроме того, пользователи сообщали и о проблемах с Viber. Судя по
Проблемы наблюдались в Минске, Москве, Киеве, Лондоне, Афинах и других странах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью в районе 1.40 читатели TUT.BY стали сообщать о проблемах в работе мессенджера Telegram. Однако, если судить по карте сбоев, проблемы были не только у жителей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)