Telegram-канал «Страна для жизни» взломали

Источник материала: IT.Tut.by

Telegram-канал « Страна для жизни » сегодня был переименован в «раЗАм!». Также была изменена аватарка. Отметим, что такое же изображение и слова — у слогана от БРСМ.



Скриншот из канала @strana888

— Основной Tekegram-канал «Страна для жизни» взломан. Если будут куда-то призывать от имени администратора канала — Сергея, а он же сейчас сидит, наверное, его телефон взломали — то на эти призывы реагировать нельзя. Там поменяли аватарку, бросают какие-то странные ссылки. Заявляю, что канал взломан, — сказала TUT.BY Светлана Тихановская.

Кроме того, в чате канала в 15.17 стали появляться сообщения, что логотип чата также изменился. В 15.21 была возвращена прежняя аватарка, в 15.23 — вновь вернулась «красно-зеленая», и через пару минут канал привели к первоначальному формату.

Скриншот из чата Telegram-канала «Страна для жизни»

В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» утверждается, что «ломают с аккаунта Тихановского. Видимо, взломали его телефон».

При этом страница « Страна для жизни » во «ВКонтакте» пока сохраняет свой изначальный вид.