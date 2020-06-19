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Telegram-канал «Страна для жизни» взломали
19.06.2020 15:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Telegram-канал «
— Основной Tekegram-канал «Страна для жизни» взломан. Если будут куда-то призывать от имени администратора канала — Сергея, а он же сейчас сидит, наверное, его телефон взломали — то на эти призывы реагировать нельзя. Там поменяли аватарку, бросают какие-то странные ссылки. Заявляю, что канал взломан, — сказала TUT.BY Светлана Тихановская.
Кроме того, в
В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» утверждается, что «ломают с аккаунта Тихановского. Видимо, взломали его телефон».
При этом страница «
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Telegram-канал «Страна для жизни» сегодня был переименован в «раЗАм!». Также была изменена аватарка. Отметим, что такое же изображение и слова — у слогана от БРСМ.
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