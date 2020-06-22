В России будут имитировать атомные взрывы в 50 Хиросим

Источник материала: IT.Tut.by

12-й центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России строит трубу, генераторы в которой смогут имитировать атомный взрыв мегатонного класса для испытаний военной техники. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника института Владимира Чипко.



Изображение: wikipedia.org

«Эта труба будет особенная. Это труба совместного действия. Она будет оснащена как взрывными генераторами, которые воспроизводят ударную волну, так и специальными пиротехническими генераторами, которые будут воспроизводить свет», — сказал Чипко в программе «Военная приемка» на телеканале « Звезда ».

Как уточнил автор программы Алексей Егоров, использующаяся сейчас труба может имитировать взрывы атомных бомб мощностью несколько килотонн. «В новой трубе мощь испытаний вырастет на три порядка — до мегатонного класса», — подчеркнул он.

Внутренний диаметр строящейся трубы составит 12 м, а длина — 450 м. Чипко пояснил, что такие размеры позволят проводить испытания танков на ударную волну и световое излучение внутри трубы.

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование явлений поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, а также разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.

Взрывы мегатонного класса — одни из самых мощных в мире. Обычной атомной бомбой такой силы не достичь, на это способны только термоядерные заряды. Так, совокупная мощность ядерных блоков ракеты «Булава» составляет от одной до полутора мегатонн тротилового эквивалента. И даже одна мегатонна — это больше 50 бомб «Малыш», которая в 1945 году упала на Хиросиму.