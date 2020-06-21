Последний подвиг. 101 год назад ко дну пошел флот Германской империи

Источник материала: IT.Tut.by

101 год назад, 21 июня 1919 года, в северной Шотландии пошел ко дну почти весь германский Флот открытого моря — армада, претендующая на второе место в мире. Потери в кораблях намного превысили кошмар Цусимского сражения — но ни один не погиб в бою. 42.TUT.BY вспоминает историю самого крупного самозатопления боевых кораблей в истории.



Фото: wikipedia.org

Флот Открытого Моря — запоздалый, но великий

Объединившись «железом и кровью» в 1871 году, Германия поняла: теперь она сильнее всех, и нужно срочно занимать в мире подобающее место. Однако расти в Европе было некуда — слева Франция, справа Россия, на юге союзная Австро-Венгрия. Оставалось искать земли за морями, но на тот момент большинство наиболее перспективных колоний уже отошли другим, так что в XX век Германия вошла колониальной империей хуже Португалии.

Немецкий капитал справедливо негодовал, что имперское правительство не обеспечивает ни нормальных рынков сбыта, ни богатых источников сырья. Правительство понимало: если поднять вопрос о перераспределении колоний, это столкнет Германию с Великобританией, империей номер один, и ее могучим флотом. Но уж «лучше ужасный конец, чем ужас без конца» — немецкий капитал не желал задыхаться в отведенных ему историей узких пределах, и вызов Британии был брошен.

Передовая германская наука, дисциплина и промышленность смогли сделать невозможное: практически с нуля построить громадный Флот Открытого Моря. Он был больше российского, американского, французского, но драматически уступал Гранд-флиту Великобритании. И догнать англичан при всех стараниях не представлялось возможным: верфи «владычицы морей» все равно строили больше.

Немцы об этом знали, но все равно закладывали линкор за линкором — расчет был на то, чтобы создать армаду, способную в бою с превосходящими силами нанести врагу ужасные, невосполнимые потери. Предполагалось, что на такую угрозу своему морскому первенству англичане не пойдут и в конечном счете найдут способ передать Германии «по праву» положенные ей колонии.



Фото: wikipedia.org

Но англичане не испугались. Чем больше линкоров строила Германия, тем больше раздражался Лондон, тем неохотнее Британская империя шла на уступки и тем больше становился Гранд-Флит (так назывался главный флот Великобритании).

Гонка морских вооружений в сочетании с традиционными европейскими противоречиями привела к Первой мировой войне. Пожалуй, сильнейшая в мире германская армия оказалась зажатой между Францией и Россией, объединенных в союз Антанта, а море почти мгновенно стало британским. До войны Германская империя постоянно закупала жизненно важные товары за рубежом и везла к себе морем, а сейчас эту «дорогу жизни» перекрыли военные корабли Гранд-Флита.

Гранд-Флит господствует на морях

Выяснилось, что мощные германские линкоры не могут прорвать морскую блокаду Великобритании — слишком велико неравенство сил. Один раз Флот открытого моря вышел на решительный бой при Ютланде — и в итоге еле достиг своих гаваней и избежал уничтожения.

Немцы могли утешать себя тем, что нанесли англичанам большие потери (Великобритания лишилась в Ютландском сражении трех линейных крейсеров, а Германия только одного), но факт оставался фактом: блокада Германии никуда не делась, Гранд-Флит господствует на морях, и сделать с этим ничего нельзя.

В 1918 году наступила печальная для Германской империи развязка. Армия потеряла больше миллиона солдат, ничего не добилась, исчерпала все ресурсы и не могла более воевать. Флот почти всю войну простоял на базах и оказался по факту пустой тратой средств. Командование Флота Открытого Моря с таким позором мириться не стало: корабли решили вывести из гавани и бросить в последний отчаянный бой, чтобы хотя бы погибнуть с честью.

Однако несколько десятков тысяч моряков приносить себя в жертву во имя «адмиральской чести» не пожелали. Когда 30 октября 1918 года на кораблях получили приказ отправиться на смерть, матросы подняли восстание. Линкоры расцветились красными флагами, и вместо того, чтобы отправиться ко дну, экипажи кораблей начали Ноябрьскую революцию — она и стала концом Германской империи. Кайзер Германии Вильгельм II сбежал в Голландию, новое правительство капитулировало перед противниками, и голодная страна сдалась на милость победителей.

Одним из условий победившей Антанты было немедленно сдать Флот Открытого Моря. Уже 21 ноября армада германских кораблей встретилась с Гранд-Флитом в открытом море — но не для боя, а для сдачи. Девять линкоров, пять линейных и семь легких крейсеров, 49 эсминцев: на строительство этой махины потребовались годы и безумные деньги, теперь все досталось победителям.



Фото: wikipedia.org

Что конкретно делать с ними, пока не знали. До поры до времени сдавшиеся корабли конвоировали в Скапа-Флоу, главную базу Гранд-Флита в Шотландии. К 27 ноября линкоры, крейсеры и эсминцы стали на якорь во вражеском логове. Часть британских линейных кораблей и эсминцев на всякий случай осталась их охранять Теперь немцам оставалось пассивно ждать своей судьбы.

Условия в плену оказались не такими уж суровыми. Все экипажи проживали на своих кораблях, покидать их запрещалось (но англичане тоже не имели права без разрешения подниматься на борт), гостями моряков были только врачи и почтальон, приносящий новости. Конфликтов между англичанами и немцами не было: власти Великобритании не желали морского боя в собственной гавани и побаивались, что немецкие экипажи передумают и попробуют увести корабли в нейтральную страну.

Единственное, что позволили себе немцы — это отпраздновать трехлетнюю годовщину Ютландской битвы 31 мая 1919 года: корабли расцветились имперскими и красными флагами. По регламенту это было запрещено, но обошлось без последствий.



Фото: wikipedia.org

А тем временем переговоры об условиях капитуляции продолжались. Оставить немцам Флот Открытого Моря (как и полноценную армию) союзники явно не планировали. В этих условиях командующий взятыми в плен кораблями адмирал Людвиг фон Ройтер принял решение затопить столько кораблей, сколько получится.

Запрет на контакты между немецкими моряками работал плохо: коммуникацию наладили с помощью почтового бота. К лету 1919 года немцев в Скапа-Флоу было немного: Ройтер жаловался на революционные настроения на борту, и англичане охотно разрешали отправлять «бунтарей» домой. Но 1700 матросов и офицеров, оставшиеся от 20 с лишним тысяч, были готовы исполнить свой долг.

Флот идет ко дну

Затопление флота назначили на 21 июня 1919 года, на этот день союзники запланировали подписание кабального Версальского договора, унижающего побежденную Германию. Адмирал Ройтер, видимо, хотел хоть как-то омрачить триумф победившей Антанты.

Незадолго до назначенного срока выяснилось, что Версальский договор переносят на пару дней — но моряки дату затопления не изменили. Противодействие англичан ожидалось сравнительно скромное: конвойная эскадра контр-адмирала Сиднея Фримантла в тот день отправилась на военно-морские учения.

В 10:30 утра назначенного дня на флагмане Ройтера, легком крейсере «Эмден» взвился сигнал «Параграф 11 — подтверждение». Экипажи кораблей Флота Открытого Моря в последний раз подняли на них имперские флаги. И открыли кингстоны.



Фото: wikipedia.org

О том, что немцы тонут, англичане узнали через полтора часа — Фримантл срочно развернул эскадру домой. К двум часам дня британские линкоры ворвались в Скапа-Флоу. Какие-то планы на случай неповиновения немцев у британцев имелись, на непокорные корабли предполагалось перебрасывать абордажные команды — но, конечно, никто не мог научить моряков Гранд-Флита умению бороться за живучесть чужих линкоров, на которых они ранее не бывали. Тем более, что команды этих линкоров готовы были умереть, но не пустить противника к кингстонам.

Дело спасения тонущих кораблей оказалось гиблым. Англичанам повезло только с линкором «Баден», который удалось довести до мелководья, из более мелких спасти получилось всего три легких крейсера и 18 эсминцев. Но 10 линкоров, 5 линейных и 5 легких крейсеров, 32 эскадренных миноносца легли на дно Скапа-Флоу.

Попытка спасения флота не обошлась без крови: немцы не пускали англичан на корабли, англичане пускали в ход оружие: через полгода после окончания Первой мировой война забрала еще девять моряков (включая Вальтера Шумана, капитана линкора «Маркграф»), которые считаются последними жертвами конфликта.

К 17.00 все было кончено, Флота Открытого Моря, так и не сумевшего изменить мир в пользу Германии, больше не существовало.



Фото: wikipedia.org

Британия оказалась поражена действиями немецких экипажей, матросы и офицеры из интернированных резко стали военнопленными. Но, как это часто бывает, все закончилось выражением глубокого возмущения и дипломатическими препирательствами.

Да, Британия не сумела заполучить германские линкоры себе. Но никаких гарантий, что она бы вообще их получила, нет: каждый из победителей в Первой мировой тянул одеяло на себя, чтобы союзники не усилились сверх меры. Ходят байки, что один английский адмирал даже обрадовался, что само по себе исчезло такое огромное «яблоко раздора».

Для Германии самозатопление Флота Открытого Моря обернулось спасением чести, но стоило денег: к суммам, которые взыскивали с немцев в виде репараций, добавили стоимость линкоров и крейсеров с эсминцами. Германия не обиделась на поступок своих моряков: адмирала Ройтера, вернувшегося домой через год, встречали как героя.

Будущее показало: адмирал, который был рад исчезновению германского флота, оказался вполне прав. Огромные линкорные флоты, накопленные великими державами перед и во время Первой мировой, стали истребителями не врагов, но финансов. Вашингтонское морское соглашение 1922 года привело к сокращению ВМФ ведущих империй и ограничению их роста в будущем.

И даже единственный спасенный линкор «Баден» так и не вошел ни в один из флотов победителей, через пару лет его бесславно затопили как корабль-мишень. Прочие корабли англичане потихоньку поднимали и продавали на металл.

Все поднять не удалось: например, линкоры «Маркграф», «Кениг» и «Кронпринц Вильгельм» до сих пор на дне. Год назад эти корабли зачем-то выставили на Ebay .

Если смотреть с современной позиции, то Флот Открытого Моря оказался для Германии очень плохим приобретением. Потребовав огромных капиталовложений, многих лет и ценных материалов, взамен он рассорил немцев с Великобританией, стал одним из факторов, приведших к Первой мировой, ничем не помог своей стране и в итоге погиб без боя. Но, так или иначе, последний «подвиг» немецких моряков остался довольно яркой страницей в истории флотов мира.