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В Антарктиде нашли самое большое яйцо эпохи динозавров

22.06.2020 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Антарктиде найдено огромное окаменелое яйцо, принадлежащее обитавшему на Земле около 66 миллионов лет назад морскому пресмыкающемуся. Это делает его едва ли не самым крупным их всех известных находок такого рода, говорится в опубликованной в журнале Nature статье ученых из Техасского университета в Остине (США). Кратко об этом говорится на сайте университета.

В Антарктиде нашли самое большое яйцо эпохи динозавров
Фото: Legendre et al. 2020

Яйцо нашли еще в 2011 году на острове Сеймур к северо-востоку от Антарктического полуострова Антарктиды, правда тогда определить его природу не смогли. Находку называли «Нечто», ссылаясь на фильм Джона Карпентера 1982 года о существе из космоса, появившемся на полярной станции в Антарктиде. Установить, что находка является яйцом древней рептилии, получилось только сейчас — почти через десять лет с того момента.

Яйцо весит 6,5 килограмма и в длину составляет около 30 сантиметров. Скорее всего, оно принадлежало мозазавру — морскому пресмыкающемуся, обитавшему на планете 66−82 миллиона лет назад. Скорлупа найденного яйца — мягкая. Ученые заявили, что ранее найденные яйца с мягкой скорлупой по массе не превышали 700 граммов.

ТАСС добавляет: находка стала самым большим яйцом времен динозавров и вторым по размеру за все исторические периоды. Его превосходит только яйцо птицы из семейства эпиорнисовых. Эти птицы, похожие на страусов, обитали на Мадагаскаре до середины XVII века.

 
 
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В Антарктиде найдено огромное окаменелое яйцо, принадлежащее обитавшему на Земле около 66 миллионов лет назад морскому пресмыкающемуся. Это делает его едва ли...
 
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