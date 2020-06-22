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В Антарктиде нашли самое большое яйцо эпохи динозавров
22.06.2020 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Антарктиде найдено огромное окаменелое яйцо, принадлежащее обитавшему на Земле около 66 миллионов лет назад морскому пресмыкающемуся. Это делает его едва ли не самым крупным их всех известных находок такого рода, говорится в опубликованной в журнале
Яйцо нашли еще в 2011 году на острове Сеймур к северо-востоку от Антарктического полуострова Антарктиды, правда тогда определить его природу не смогли. Находку называли «Нечто», ссылаясь на фильм Джона Карпентера 1982 года о существе из космоса, появившемся на полярной станции в Антарктиде. Установить, что находка является яйцом древней рептилии, получилось только сейчас — почти через десять лет с того момента.
Яйцо весит 6,5 килограмма и в длину составляет около 30 сантиметров. Скорее всего, оно принадлежало мозазавру — морскому пресмыкающемуся,
ТАСС
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В Антарктиде найдено огромное окаменелое яйцо, принадлежащее обитавшему на Земле около 66 миллионов лет назад морскому пресмыкающемуся. Это делает его едва ли...
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