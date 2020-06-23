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«Ненужные» стелс-эсминцы флота США хотят вооружить гиперзвуковыми ракетами
23.06.2020 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Стелс-эсминцы США Zumwalt вооружат перспективными гиперзвуковыми ракетами. Решение начать работы над этой задачей в течение полугода примут законодатели Палаты представителей США,
До этого устанавливать гиперзвуковое оружие планировалось только на субмарины классов «Вирджиния» и «Огайо». Интегрирование таких ракет в систему вооружения Zumwalt может привести к тому, что с эсминцев снимут усовершенствованные 155-мм орудия DDG-1000, которые за много лет так и не сумели снабдить «умными» боеприпасами.
Гиперзвуковая ракета в теории может двигаться со скоростью, превышающей 5 Махов (около 6000 километров в час). Сначала боеприпас достигает нужного разгона и высоты с помощью ракеты-носителя, а потом по пологой траектории несется на цель — при этом может маневрировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что делает перехват маловероятным.
В перспективе гиперзвуковое оружие способно сделать малополезной даже самую мощную ПРО. Согласно текущим планам ВМФ США, гиперзвуковое оружие можно будет ставить на корабли и подлодки к 2028 финансовому году.
Напомним, что эсминцы Zumwalt за годы существования
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Стелс-эсминцы США Zumwalt вооружат перспективными гиперзвуковыми ракетами. Решение начать работы над этой задачей в течение полугода примут законодатели Палаты...
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