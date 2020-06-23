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«Ненужные» стелс-эсминцы флота США хотят вооружить гиперзвуковыми ракетами

23.06.2020 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Стелс-эсминцы США Zumwalt вооружат перспективными гиперзвуковыми ракетами. Решение начать работы над этой задачей в течение полугода примут законодатели Палаты представителей США, пишет издание The Drive.

«Ненужные» стелс-эсминцы флота США хотят вооружить гиперзвуковыми ракетами
Фото: nationalinterest.org

До этого устанавливать гиперзвуковое оружие планировалось только на субмарины классов «Вирджиния» и «Огайо». Интегрирование таких ракет в систему вооружения Zumwalt может привести к тому, что с эсминцев снимут усовершенствованные 155-мм орудия DDG-1000, которые за много лет так и не сумели снабдить «умными» боеприпасами.

Гиперзвуковая ракета в теории может двигаться со скоростью, превышающей 5 Махов (около 6000 километров в час). Сначала боеприпас достигает нужного разгона и высоты с помощью ракеты-носителя, а потом по пологой траектории несется на цель — при этом может маневрировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что делает перехват маловероятным.

В перспективе гиперзвуковое оружие способно сделать малополезной даже самую мощную ПРО. Согласно текущим планам ВМФ США, гиперзвуковое оружие можно будет ставить на корабли и подлодки к 2028 финансовому году.

Напомним, что эсминцы Zumwalt за годы существования так и не смогли «нащупать» свою нишу в американском флоте — идея с орудиями DDG-1000 не вышла, а для вооружения обычными ракетами «Томагавк» продвинутый и очень дорогой стелс-эсминец избыточен.

 
 
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Стелс-эсминцы США Zumwalt вооружат перспективными гиперзвуковыми ракетами. Решение начать работы над этой задачей в течение полугода примут законодатели Палаты...
 
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