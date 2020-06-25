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Как вода попадает в дома минчан - показываем на схемах

25.06.2020 11:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вчера, 24 июня, в Московском и Фрунзенском районах столицы возникла проблема с водой. Как говорится на сайте «Минскводоканала», «в связи с изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища, утром наблюдалось изменение характера запаха на выходе с очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы». Однако здесь может возникнуть вопрос — как именно вода попадает в краны минчан? Попробовали разобраться.

Откуда Минск берет воду?

Условно Минск разбит на две большие зоны водоснабжения — вода берется из поверхностного (Вилейско-Минская водная система) и подземных источников. В среднем за сутки в водопроводную сеть поставляется 430−460 тыс. м3 воды, причем из поверхностного источника — 130−150 тысяч м3 в сутки.

Если говорить про подземные источники, то водопроводная система Минска включает в себя 353 артезианские скважины (в то числе восемь декоративно-питьевых источников), включенных в 16 водозаборов, объединяющих 18 насосных станций второго подъема (которые нужны для подачи воды в водопроводную систему города), распложенных как в черте города, так и за его пределами.

Также есть одна станция, подающая воду из поверхностного источника — резервного водохранилища «Крылово», которое входит в Вилейско-Минскую водную систему — это очистная водопроводная станция (ОВС), что работает с 1978 года.

Водой из поверхностных источников снабжается третья часть Минска — Московский, Фрунзенский и частично Октябрьский районы. Полностью перейти на подземные источники водоснабжения планируют к 2025 году.

Чем отличается вода из подземных и поверхностных источников водоснабжения?

В основном — очисткой и обработкой. Так, можно сказать, что вода из артезианских источников очищается природным путем, проходя через слои почвы. Поэтому она попадает в систему водоснабжения преимущественно без дополнительной очистки и обработки хлором. Но если в ней зафиксируют повышенное содержание железа и марганца (как это бывает с источниками, питающими водозаборы № 2 «Петровщина», № 6 «Островы», № 8 «Вицковщина», № 9 «Водопой», № 10 «Фелицианово»), то вода отправится на станцию обезжелезивания, где ее подвергнут аэрации и фильтрованию.

А вот вода из резервного водохранилища «Крылово», расположенного около деревни Вишневка Минского района, обязательно проходит очистку перед подачей в водопроводную сеть: ее обеззараживают хлором, удаляют оттуда ненужные частицы и фитопланктон. Поэтому у такой воды может быть легкий запах хлора.

Как вода из подземных источников попадает в краны?

На эту тему есть хороший видеоролик. Если кратко, то вода из артезианских скважин качается насосами по трубопроводу. Если она соответствует нормам, то сразу попадает в резервуар чистой воды. Если же в ней высокое содержание железа или марганца — то на станцию обезжелезивания, расположенную на площадке наносной станции. Там вода подвергается аэрации и фильтрованию, что позволяет снизить остаточную концентрацию железа и марганца в воде при подаче в краны минчан до приемлемых значений.

Как это происходит, можно показать на примере водозабора № 2 «Петровщина».

Как вода попадает в дома минчан - показываем на схемах

Здесь вода при помощи насосов поднимается с глубины в 80 метров, затем поступает в сборный водовод, а потом — на станцию обезжелезивания, где непосредственно проходит процесс очистки.

Вода по сборному водоводу поступает сверху в фильтр и проходит через три слоя — это антрацит, диоксид марганца и кварцевый песок. Каждый фильтр также имеет четыре поддерживающий слоя — кварцевый песок разной фракции. Параллельно с очисткой компрессор нагнетает из ресивера кислород в фильтр, чтобы железо и марганец при контакте с кислородом выпадали в осадок и оседали на всех слоях.

Перед тем, как вода отправится в резервуар чистой воды, лаборатория возьмет пробу для анализа. К примеру, та, что на водозаборе «Петровщина», проводит анализ каждый день. Центральная лаборатория «Минскводопровода» берет забор три раза в неделю.

Вода из резервуаров чистой воды забирается насосной станцией второго подъема и подается в городскую распределительную сеть.

Также свою роль здесь играют повысительные насосные станции (в Минске их 417) — районные и локальные — которые подают воду в многоэтажные дома или же здания на возвышенной местности.

А как к нам попадает вода из наземного резервуара?

Как вода попадает в дома минчан - показываем на схемах
Вохранилище Крылово. Фото: Тамара Колос

Поверхностный источник воды для Минска входит в Вилейско-Минскую водную систему, которая была построена в 1968—1976 годах. Это первый и единственный в Беларуси подобный гидротехнический комплекс искусственных водных объектов.

В системе — 14 водохранилищ, в том числе охраняемое резервное хранилище «Крылово», которое используется для питьевого водоснабжения. В случае ЧП воды там должно хватить на три недели.

Отметим, что вчера, 24 июня, автор этого текста побывала возле Крылово и может подтвердить, что водоем не издавал неприятного запаха, а его поверхность выглядела вполне чистой. Но ближе подойти было невозможно из-за ограды — это охраняемый объект.

Из «Крылово» вода поступает по трем 17-километровым гравитационным водоводам на очистную водопроводную станцию Минска, где проходит очистку перед подачей в водопроводную сеть.

На очистной водопроводной станции есть блоки первичного озонирования, где воду предварительно обеззараживают озоно-воздушной смесью; смесители, где с помощью реагентов связываются и осаждаются частицы загрязнений; камеры хлопьеобразования; горизонтальные отстойники, где происходит осаждение основой массы природных загрязнений; скорые фильтры с песчаной загрузкой, которые задерживают частицы загрязнений, каким-то образом проскочившие предыдущие этапы; блок вторичного озонирования; резервуары чистой воды, насосные станции, хлораторная, реагентное хозяйство, стальные трубопроводы и коммуникации.

На сайте «Минскводоканала» говорится, что для очистки воды применяются следующие технологии:

  • хлорирование — обеззараживание воды хлором;
  • осаждение — удаление из воды мелкодисперсных, коллоидных частиц и фитопланктона в процессе осаждения их в отстойниках и при фильтрации воды через загрузку скорых фильтров;
  • коагулирование — процесс применяется для ускорения процесса осаждения в отстойниках и более полного извлечения частиц при фильтрации (укрупнение, слипание загрязнений, формирование хлопьев). Для автоматизации процесса внедрена современная автоматизированная система управления технологическим процессом.

После всех этих процедур жидкость поступает в резервуары чистой воды (причем в смесителях и на входе в резервуары в обрабатываемую воду вводится хлорная вода). Затем вода забирается насосной станцией второго подъема и подается в городскую распределительную сеть.

Как вода попадает в дома минчан - показываем на схемах

Хорошо, но что же тогда случилось с водой в Минске?

Как сказал 24 июня Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод», «сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы, связан с высокими температурами, которые установились в последние дни».

В то же время в Сети стали появляться теории, что в воду каким-то образом попал аммиак (хотя анализ воды от «Минскводопровода» не показал превышений ПДК).

Как пояснил Василий Пашкевич, ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси, в воде встречается не аммиак, а ион аммония (NH4+). Это вещество может попасть в воду не только в результате утечки, но и естественным путем, например, с остатками сельскохозяйственных удобрений, который смываются в реки, озера, болота или водохранилища. Или же в результате отмирания водной и наземной растительности, которая содержит множество компонентов.

На вопрос, может ли неприятный запах возникнуть из-за жары, Василий Иванович ответил, что действительно, такое может быть — когда из-за высоких температур, с одной стороны, в воде начинает бурно размножаться растительность (например, летом можно увидеть, что из-за водорослей цвет воды становится зеленоватым), а с другой — загнивать остатки отмерших растений. Поэтому летом при высокой температуре часто происходит ухудшение качеств воды и появляется запах.

Однако точную причину нынешнего запаха из кранов могут назвать лишь эксперты. Так, собеседники TUT.BY предполагают, что 24 июня нынешнего года, возможно, в питьевую воду попало слишком много дезинфицирующих веществ, которые должны были нейтрализовать вспышку цветения водорослей.

А вот то, что резкий запах воды вызван попаданием стоков в водопровод с питьевой водой, маловероятно — это совершенно разные системы. Эксперты объясняют: питьевая вода идет под высоким давлением, а сточные воды, наоборот, по коллекторам большого диаметра. Есть вероятность, что питьевая вода попадет в сточные воды — но никак не наоборот. К тому же, чтобы у воды появился такой резкий запах, аммиак или сточные воды должны попасть в трубопровод в огромнейшем количестве. Так что эту версию можно исключить.

В семь вечера 24 июня директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин сообщил, что с очистной станции в сеть стала поступать вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом. А утром 25 июня на сайте «Минскводоканала» появилась рекомендации использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды или просто сливать ее в течение 10−15 минут. Пить это воду нельзя.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 24 июня, в Московском и Фрунзенском районах столицы возникла проблема с водой. Как говорится на сайте «Минскводоканала», «в связи с изменением...
 
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