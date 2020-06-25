Нужно ли менять фильтры после проблем с водой в Минске? А что с техникой? Ищем ответ на вопросы

Источник материала: IT.Tut.by

После вчерашней проблемы с водой в некоторых районах Минска у наших читателей возник вопрос — а что же делать с фильтрами для очистки воды, и не пострадает ли бытовая техника? Задали этот вопрос компаниям, которые занимаются поставкой и продажей фильтров и обслуживанием бытовой техники.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Erik Mclean / Unspash

Вчера, 24 июня, в Московском и Фрунзенском районах столицы возникла проблема с водой. Как говорится на сайте «Минскводоканала», «в связи с изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища, утром наблюдалось изменение характера запаха на выходе с очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы».

В семь вечера 24 июня директор УП «Минскводоканал» Олег Аврутин сообщил, что с очистной станции в сеть стала поступать вода без посторонних запахов, но нужно какое-то время, чтобы она вытеснила воду с запахом. А утром 25 июня на сайте «Минскводоканала» появилась рекомендации использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды или просто сливать ее в течение 10−15 минут. Пить это воду нельзя .

Но некоторые читатели задались вопросом, что же теперь делать с фильтрами для воды в домах?

В компании «Экотренд» на вопрос, нужно ли менять фильтры, ответили, что картриджи желательно заменить, особенно учитывая, что пока непонятно, что именно было в воде. Если там действительно был аммиак, то замена тем более обязательна — ведь частички аммиака или его запах фильтры не убирают.

В «БелАкваМир» нам ответили, что если в воде зафиксировано очень сильное превышение какого-либо вещества, то фильтры как любой расходник лучше заменить. Однако вопрос в том, что «Минскводоканал» пока не дал подробную информацию, что именно и в каком количестве попало в воду.

В фирме «Аква Эксперт» (PROFILTER) сделали запрос поставщику и пока сами ждут ответ, как следует поступить в данной ситуации.

Также в редакцию TUT.BY пришло сообщение, что якобы сегодня все возможные частные компании попросили помочь с очисткой воды, и, например, организацию «Вода XXI Век» в срочном порядке вызвали в «Минскводоканал». Однако директор компании Сергей Сметанин это опроверг. По его словам, если бы к ним действительно обратились, то они бы, конечно, пришли на помощь, но компанию пока об этом не просили. В «Минскводоканале» также прокомментировали, что эта информация не соответствует действительности.

Кроме того, Сергей Сметанин на вопрос, стоит ли менять фильтр, ответил, что обладатели фильтров с системой обратного осмоса могут не волноваться. Но если вчерашняя вода плохого качества попала в картриджи из прессованного активированного угля, то картриджи обязательно стоит заменить.

А что насчет аппаратов по продаже питьевой воды? Например, в компании «Живая вода» сообщили, что они усилят контроль и проведут дополнительное обслуживание всех своих аппаратов в Минске. Так, сегодня бригады наведаются в Каменную горку. Там, где пока не хватает рук, аппараты могут на время отключить, а затем, после дополнительного обслуживания, вновь ввести в строй.

А может ли такая вода испортить, допустим, стиральную машину? В одном из минских сервисов по ремонту бытовой техники нам ответили, что не должна — ведь даже «Минскводоканал» рекомендовал использовать такую воду на хозяйственно-бытовые нужды. Единственное, что может отпугнуть — это запах из «стиралки» или посудомойки.

К сожалению, в других сервисах нам пока не смогли помочь с ответом.