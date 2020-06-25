В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» сообщили про обыск и задержание его администратора

Источник материала: IT.Tut.by

В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» появилось сообщение, что к одному из администраторов пришли с обыском. Позже появились сведения, что он задержан.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

«Друзья. К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли 9 человек с обыском. Мы можем временно заморозить этот канал. Мы будем держать вас в курсе через этот или другие каналы», — говорится в посте.

Чуть позже появилось сообщение, что «в квартиру к автору „Беларусь головного мозга“ пришли с обыском. Всего 9 человек. Они только что зашли в квартиру, 3 мента, 2 понятых. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором. По какому поводу — пока неизвестно».

Кроме того, сообщается , что «обыск в квартире Игоря Лосика продолжается. Проводится милицией с участием свидетелей. Если есть ордер — дело уголовное. Жена с ребенком в подъезде».

Телефон Игоря Лосика сейчас недоступен. Немного позже появилось такое сообщение: «Обыск закончился. Игорь Лосик задержан».

В 14.12 25 июня в Telegram-канале подвели итоги того, что известно на данный момент. Так, согласно сообщению, «обыск проводился следователями и милицией (не по форме)» и был «ордер на обыск», из чего делается вывод, что возможно уголовное дело.

Также авторы подвели итоги и того, что они не знают наверняка. «Сигналы поступали и раньше. Поэтому понятно, что операция против Игоря готовилась, — говорится в канале. — Задержание Лосика связано с высказываниями Лукашенко про Телеграм. Явно — что этим зачистка не закончится» (орфография и пунктуация сохранены).

Кроме того, утверждается, что Игоря Лосика задержали до трех суток.