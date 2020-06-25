|
В Беларуси пока не определились, как строить 5G-сети - через одного оператора или нескольких
25.06.2020 15:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На официальном сайте
Министр связи и информатизации Константин Шульган заявил, что для внедрения сети поколения в республике рассматриваются три модели.
«Информация о результатах дальнейшей работы по данному направлению будет размещаться на сайте Минсвязи», — говорится в сообщении. Видимо, окончательное решение пока не принято.
Также отметим, что пользовательских устройств с поддержкой 5G не так много, но производители активно внедряют модемы с поддержкой этих сетей в свои смартфоны. Например, 5G-сети есть в официально продающихся у нас аппаратах серии Galaxy S20, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10. 5G-модем наверняка внедрят и в готовящиеся к выходу осенью iPhone 12.
Ниже — цены популярных сейчас смартфонов:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На официальном сайте Министерства связи и информатизации Беларуси рассказали о трех моделях внедрения сетей пятого поколения (5G) в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)