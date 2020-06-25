70 лет назад началась Корейская война. Как о ней рассказывали белорусам

Источник материала: IT.Tut.by

Ровно 70 лет назад, 25 июня 1950 года, начались военные действия, которые некоторые называют первым «горячим» конфликтом холодной войны. Армия Северной Кореи перешла 38-ю параллель и устремилась на юг, чтобы объединить страну под властью коммунистов. 42.TUT.BY рассказывает, как и почему началась Корейская война, и показывает, как о нем сообщала белорусам одна из главных газет БССР.



Фото: wikipedia.org

Как вместо одной Кореи стало две

Разделение Кореи совершенно не походило на раскол Германии. Во-первых, на Корейский полуостров вошла одна только Красная армия — американцы добивали Японию на море, и им было не до занятия маловажных плацдармов (они появились здесь только осенью 1945 года, уже после окончания войны). Во-вторых, Корея и до начала Второй мировой не являлась самостоятельным государством — Япония колонизировала страну еще в 1910 году, и по всем документам полуостров был частью Японской империи.

Кто будет новой властью в Корее, в 1945-м не понимал толком никто. Влиятельных движений, которые бы внесли значимый вклад в освобождение страны, не было вовсе, корейцам принесли свободу на советских (и косвенно — американских) штыках, и решать судьбу территории предстояло сверхдержавам. Оставлять японцам колонии руководство союзников не пожелало — в итоге решили, что пять лет Корея побудет под патронажем стран-победительниц во Второй мировой, а потом получит независимость.

Часть территории предполагалось сделать зоной ответственности СССР, часть — США. Разделительную линию провели по 38-й параллели — именно там сейчас граница между КНДР и Южной Кореей. Сделали это просто: двум американским офицерам Дину Раску и Чарльзу Бонстилу дали карту и полчаса. Те провели линию примерно посередине полуострова, оставив на юге столицу Сеул, большую часть сельскохозяйственных угодий и две трети населения.

Вряд ли это было сознательное подыгрывание своим, просто ни Раск, ни Бонстил ничего не знали о корейских реалиях. «Ни одно разделение нации в ходе передела мира после Второй мировой войны не было столь сомнительно, ненормально и искусственно, как разделение Кореи», — писал историк.

После раздела по обе стороны границы началось собственное госстроительство — тут-то и пошло фактическое разделение уже в области идеологии. На севере возобладали просоветские силы, на юге проамериканские. На первые позиции выдвинулись фигуры, до 1945 года действовавшие вне Кореи: партизанский командир Ким Ир Сен на севере и доктор философии из Гарварда Ли Сын Ман на юге.



Ли Сын Ман, президент Республики Корея. Фото: wikipedia.org

В 1948 году сорвались санкционированные ООН единые выборы в Национальное собрание Кореи: просоветские и проамериканские силы уже не могли договориться между собой. При этом ни одна из частей разделенной страны не полагала себя отдельным самостоятельным государством: каждая из Корей считала себя единственно правильной и легитимной, просто по ту сторону 38-й параллели правят нехорошие люди, которых не грех и подвинуть.

Поэтому война за объединение страны считалась вполне логичным решением проблемы — опять-таки, по обе стороны разделительной линии. Тем не менее, в 1948 году и на севере и на юге правящие силы провозгласили свои государства: Республику Корею и КНДР.

Северян подталкивала к активным действиям напряженная ситуация на юге. Избранный президентом Ли Сын Ман не пользовался особо широкой поддержкой населения, в Южной Корее шла, по сути, вялотекущая гражданская война. Правительство Ли Сын Мана запаздывало с аграрной реформой, не спешило заменять чиновников, служивших еще при японцах — это многим не нравилось.

Крестьянское население активно сопротивлялось, и порой все кончалось зверскими акциями, подобными подавлению восстания на Чеджудо. Если о Северной Корее советская печать еще незадолго до войны почти не упоминала, то действия партизан к югу от 38-й параллели попадали и в белорусскую прессу. Так, в марте 1950 года, «Советская Белоруссия» писала:



«Советская Белоруссия», № 63 (5779). Фото автора

Новости об этом не могли не радовать руководство КНДР. Казалось, режим Ли Сын Мана стоит только на американских штыках и готов рухнуть в любой момент.

Желали ли СССР и США войны в Корее?

США — определенно нет. Штаты только что потерпели крупнейшее геополитическое поражение, потеряв Китай, в поддержку режима которого вложили миллиарды долларов. Китайское правительство Чан Кайши, лояльное Америке, являлось для Вашингтона несравнимо более важным, чем режим Ли Сын Мана в Корее — но американские войска не отправились за него сражаться.

Президент Гарри Трумэн в целом был за сокращение военных расходов и урезание армии — а командующий американскими войсками в регионе генерал Дуглас Макартур больше интересовался Японией, чем Кореей. И госсекретарь США Дин Ачесон в своей речи 12 января 1950 года рассказал, что среди стратегически важных для США точек Корейского полуострова нет.

В СССР ситуация была сложнее. Сталина в общем устраивала и роль КНДР как буфера, разделяющего Союз и Штаты. Против войны генсек в принципе не возражал — но только если США не вмешаются на стороне южан, а сама армия Южной Кореи не сможет оказать сильного сопротивления. Большого значения корейскому вопросу в СССР явно не придавали: в газетных публикациях ему до лета 1950 года уделяется невероятно мало внимания.

Возможно, это связано с тем, что в Корее была очень слабая компартия: еще в 20-х годах она дискредитировала себя постоянными склоками, в 1928 году была исключена из Коминтерна, а новую Трудовую партию Кореи Ким Ир Сен строил из кадров, почти неизвестных Кремлю. В результате похоже, что КНДР была для СССР «серой зоной», о которой мало что известно, и внимание на ней совершенно точно не фокусировалось.

Только к лету 1950 года Ким Ир Сену удалось убедить Сталина, что война станет тем самым блицкригом — армия южан была явно хуже, чем у северян, основные американские войска в регионе стояли в Японии. В тылу у врага, утверждал северокорейский лидер, находятся сотни тысяч коммунистов, только и ждущие приказа восстать. А отказ Вашингтона спасать Чан Кайши еще больше утвердил Москву во мнении, что Америки в этот раз можно не опасаться.

Словом, главными инициаторами конфликта можно без колебаний признать руководство КНДР — Ким Ир Сен и другой руководитель коммунистов Пак Хон Ён очень хотели «принести счастье на танках в Сеул». И в конечном итоге сумели убедить в возможности этого СССР. С середины июня тон советской прессы меняется — но о войне, разумеется, нет ни слова. Зато — за 11 дней до вторжения — появляются новости о желании корейцев объединиться мирным путем.



«Советская Белоруссия», июнь 1950 года. ЕДОФ — объединение корейских движений, возглавляемое Трудовой партией. Фото автора

Мирному и демократическому объединение страны, как вскоре выяснилось, сильно мешают власти Южной Кореи. Поэтому без их наказания никак не обойтись, даже если войны не будет. И уже в материале от 20 июня 1950 года предлагалось «в целях создания необходимых условий для мирного объединения страны и нормальной деятельности всекорейского законодательного органа арестовать главных врагов мирного объединения Кореи, национальных предателей Ли Сын Мана и других». До войны оставались считанные дни.

«Блицкриг» 70 лет тому назад

25 июня войска КНДР перешли в наступление. Возможно, сыграло роль наличие большого числа опытных солдат (многие северные корейцы уже участвовали в боях на стороне коммунистического Китая), возможно, подготовка их армии оказалась выше, чем у южан — но оборона южнокорейских войск у границы пала довольно быстро.

Бои переместились к югу от 38-й параллели в первый же день. Советская печать сообщила о случившемся несколько иначе. С этого момента, кстати, рубрика о событиях в Корее в «Советской Белоруссии» стала постоянной.



«Советская Белоруссия», конец июня 1950 года. Фото автора

Превосходство северокорейской армии оказалось подавляющим, так что все попытки южан задержать «контрнаступление» и закрепиться не дали результата. Уже через два дня бои начались на окраинах Сеула.

Здесь южнокорейские войска продержались всего день — 28 июня северная армия штурмовала город и заняла его к вечеру.



«Советская Белоруссия», 30 июня 1950 года. Фото автора

После взятия столицы воевать стало труднее: в игру вступила американская авиация. Несмотря на то, что СССР передал КНДР какое-то количество боевых самолетов, превосходство США в этом роде войск было очевидным. Бомбардировкам подверглись и наступающие на юг северокорейские войска, и объекты в тылу, включая столицу Северной Кореи, Пхеньян. И, самое главное, — уничтожить южнокорейские войска одним ударом у северян не вышло. Планируемое окружение не удалось, разбитый противник отходил к югу, оставалось довольствоваться захватом столицы.

Вместе с тем, уже в первый день войны стало ясно: в главном просчитались и Ким Ир Сен, и Сталин. Да, Корея не была важным пунктом для США, а американская армия находилась не на пике мощи. Но, видимо, поражение в Китае привело администрацию Трумэна к пониманию, что дальше отступать просто опасно — и нужно любой ценой дать отпор.

Действовать было решено через Организацию объединенных наций — 25 июня 1950 года генсек Совета Безопасности ООН Трюгве Ли спешно созвал заседание по вопросу агрессии против Южной Кореи.

Девять из десяти присутствующих стран проголосовали за резолюцию , позволяющую использование войск ООН против КНДР. Воздержалась только Югославия. Представитель СССР Яков Малик уже полгода отсутствовал в Совете в знак протеста — и не сумел наложить вето на резолюцию. Случайно это произошло, или СССР сознательно заманивал союзные войска в Корею, уже никто не скажет.

В центральной газете «Правда» немедленно написали , что резолюция силы не имеет, но ООН советские газеты были не указ. В белорусской прессе напечатали только о следующей резолюции, подтвердившей желательность отправки войск в Корею.



«Советская Белоруссия», 30 июня 1950 года. Фото автора

А касательно заседания 25 июня опубликовали только протест просоветской Международной организации юристов-демократов .



«Советская Белоруссия», июль 1950 года. Фото автора

Несмотря на эти неприятные известия и противодействие американской авиации, северокорейские войска, взяв Сеул, продолжили завоевание южной части страны.

Американские войска к тому времени начали прибывать на юг Кореи, к Пусану, но на начальной стадии никаких успехов не имели. В главной белорусской газете об их прибытии сообщали вот так:



«Советская Белоруссия», август 1950 года. Фото автора

В беспристрастность ООН не верили.



«Советская Белоруссия», 11 июля 1950 года. Фото автора

Несколько успешных для КНДР битв — Сувонская, Тэджонская и Нактонганская операции — в итоге привели к тому, что южнокорейские и американские войска, понеся серьезные потери, откатились на самый юг полуострова, к Пусану.

Правительство Ли Сын Мана переехало сюда же — по сути, Южная Корея съежилась до крошечного Пусанского оборонительного периметра. Вроде бы северокорейским войскам оставалось нанести последний удар — и объединение под знаменами специфического местного коммунизма станет реальностью.

К этому времени в БССР про Корею уже знали если не все, то многое. И, если верить прессе, активно интересовались вопросом и протестовали против войны.



«Советская Белоруссия», июль 1950 года. Фото автора



«Советская Белоруссия», июль 1950 года. Фото автора

К августу окончательно стало ясно: блицкриг не удался. Пусанский периметр оказался достаточно прочным, пробить его атакам армии КНДР не удавалось. Первый раунд остался за коммунистами — теперь ход предстояло сделать войскам ООН. Никто еще не думал, что впереди почти три года войны.