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«США этого не допустят». Госсекретарь США высказал мнение об окончании эмбарго для Ирана

25.06.2020 17:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Государственный секретарь США Майк Помпео опубликовал в своем Twitter-аккаунте карту. На карте обозначено расстояние полета истребителей, которыми может вооружиться Иран с начала сентября. Глава Госдепартамента полагает, что это китайский J-10 (дальность полета 1648 километров) и Су-30СМ (дальность полета 3000 километров). Судя по всему, политик не очень рад этой перспективе.

«Эмбарго на поставки оружия Ирану истекает в октябре, Иран сможет покупать новые истребители, такие, как российские Су-30 и китайские J-10. С этими смертоносными самолетами Европа и Азия могут оказаться в перекрестии прицела Ирана. США никогда этого не допустят», — прокомментировал карту Помпео.

Нетрудно заметить, что истинная ситуация с дальностью полета истребителей несколько иная — указанные цифры предполагают путешествие в один конец. Логично, что боевой радиус самолетов будет примерно вдвое меньше.

Напомним, что из-за многолетнего эмбарго, введенного Совбезом ООН, Иран не может приобретать современные вооружения, включая самолеты. В результате авиация Исламской республики располагает разве что старыми F-14 и случайно доставшимися стране иракскими МиГ-29. Ранее мы писали о пяти моделях истребителей, которые Иран может купить, когда эмбарго истечет.

 
 
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Государственный секретарь США Майк Помпео опубликовал в своем Twitter-аккаунте карту. На карте обозначено расстояние полета истребителей, которыми может...
 
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