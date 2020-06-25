ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Издание «Наша Нива» переезжает на новый адрес

25.06.2020 23:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня утром мы писали, что сайт издания «Наша Нива» перестал открываться у некоторых пользователей, причем проблема — в неоплате домена. Теперь в Telegram-канале ОО «Белорусская ассоциация журналистов» появилось заявление «Нашей Нивы» по поводу сегодняшних событий. Переводим его с белорусского языка с некоторыми сокращениями, оригинал можно прочесть здесь.

Издание «Наша Нива» переезжает на новый адрес
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

В сообщении в Telegram-канале говорится, что «Наша Нива» с завтрашнего дня будет доступна по адресу Nashaniva.by.

Представители издания объяснили это следующим стечением обстоятельств. Как известно, владельцы сайтов должны каждый год оплачивать аренду домена, цена — около 25 рублей. В заявлении говорится, что домен NN.by зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах другой организации — «Надежные программы». Каким-то «загадочным образом» четыре электронных письма с напоминаниями об оплате от «Открытого контакта» не прошли спам-фильтр и попали «в глубокую корзину», и издание «не получило счета на оплату 25 рублей». При этом, утверждается в заявлении, другие имейлы с того же адреса пришли без препятствий.

В итоге домен будет выставлен на аукцион. Ранее мы писали, что в соответствии с приказом Оперативно-аналитического центра вводятся ряд изменений в инструкцию о регистрации доменных имен в национальной зоне. Главное нововведение, касающееся всех владельцев имен .BY и .БЕЛ, — удаление домена сразу по окончании оплаченного периода регистрации. До того правила предусматривали 30-дневный период блокировки домена, когда предыдущий владелец мог продлить регистрацию и продолжить использование имени. А теперь невостребованные домены быстрее попадают на благотворительный аукцион, чтобы найти новых владельцев.

«Как только мы узнали про отключение NN.BY, ночью, в 1.20, мы разбудили руководство Министерства информации, связались с „Открытым контактом“ и „Надежными программами“. Вечером встретились с министром информации. Мы также знаем, что наша ситуация обсуждалась силовиками. Однако до вечера 25 июня ничего так и не решилось, — говорится в заявлении. — Редакция срочно — надеемся, завтра, запустит новый сайт на запасном адресе Nashaniva.by».

Напомним, что сегодня генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев подтвердил, что отсутствие доступа к NN.by произошло из-за того, что вовремя не была произведена оплата. Именно из-за этого домен будет направлен на благотворительный аукцион. При этом Сергей заверил, что регистраторы стараются заранее напоминать клиентам о возможности такого исхода, хотя оплата за домен может быть не проведена по разным причинам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром мы писали, что сайт издания «Наша Нива» перестал открываться у некоторых пользователей, причем проблема — в неоплате домена. Теперь...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«США этого не допустят». Госсекретарь США высказал мнение об окончании эмбарго для Ирана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика