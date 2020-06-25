Издание «Наша Нива» переезжает на новый адрес

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня утром мы писали, что сайт издания «Наша Нива» перестал открываться у некоторых пользователей, причем проблема — в неоплате домена. Теперь в Telegram-канале ОО «Белорусская ассоциация журналистов» появилось заявление «Нашей Нивы» по поводу сегодняшних событий. Переводим его с белорусского языка с некоторыми сокращениями, оригинал можно прочесть здесь .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

В сообщении в Telegram-канале говорится, что «Наша Нива» с завтрашнего дня будет доступна по адресу Nashaniva.by.

Представители издания объяснили это следующим стечением обстоятельств. Как известно, владельцы сайтов должны каждый год оплачивать аренду домена, цена — около 25 рублей. В заявлении говорится, что домен NN.by зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах другой организации — «Надежные программы». Каким-то «загадочным образом» четыре электронных письма с напоминаниями об оплате от «Открытого контакта» не прошли спам-фильтр и попали «в глубокую корзину», и издание «не получило счета на оплату 25 рублей». При этом, утверждается в заявлении, другие имейлы с того же адреса пришли без препятствий.

В итоге домен будет выставлен на аукцион. Ранее мы писали , что в соответствии с приказом Оперативно-аналитического центра вводятся ряд изменений в инструкцию о регистрации доменных имен в национальной зоне. Главное нововведение, касающееся всех владельцев имен .BY и .БЕЛ, — удаление домена сразу по окончании оплаченного периода регистрации. До того правила предусматривали 30-дневный период блокировки домена, когда предыдущий владелец мог продлить регистрацию и продолжить использование имени. А теперь невостребованные домены быстрее попадают на благотворительный аукцион, чтобы найти новых владельцев.

«Как только мы узнали про отключение NN.BY, ночью, в 1.20, мы разбудили руководство Министерства информации, связались с „Открытым контактом“ и „Надежными программами“. Вечером встретились с министром информации. Мы также знаем, что наша ситуация обсуждалась силовиками. Однако до вечера 25 июня ничего так и не решилось, — говорится в заявлении. — Редакция срочно — надеемся, завтра, запустит новый сайт на запасном адресе Nashaniva.by».

Напомним, что сегодня генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев подтвердил , что отсутствие доступа к NN.by произошло из-за того, что вовремя не была произведена оплата. Именно из-за этого домен будет направлен на благотворительный аукцион. При этом Сергей заверил, что регистраторы стараются заранее напоминать клиентам о возможности такого исхода, хотя оплата за домен может быть не проведена по разным причинам.