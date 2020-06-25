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Издание «Наша Нива» переезжает на новый адрес
25.06.2020 23:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня утром мы писали, что сайт издания «Наша Нива»
В сообщении в Telegram-канале говорится, что «Наша Нива» с завтрашнего дня будет доступна по адресу Nashaniva.by.
Представители издания объяснили это следующим стечением обстоятельств. Как известно, владельцы сайтов должны каждый год оплачивать аренду домена, цена — около 25 рублей. В заявлении говорится, что домен NN.by зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах другой организации — «Надежные программы». Каким-то «загадочным образом» четыре электронных письма с напоминаниями об оплате от «Открытого контакта» не прошли спам-фильтр и попали «в глубокую корзину», и издание «не получило счета на оплату 25 рублей». При этом, утверждается в заявлении, другие имейлы с того же адреса пришли без препятствий.
В итоге домен будет выставлен на аукцион. Ранее мы
«Как только мы узнали про отключение NN.BY, ночью, в 1.20, мы разбудили руководство Министерства информации, связались с „Открытым контактом“ и „Надежными программами“. Вечером встретились с министром информации. Мы также знаем, что наша ситуация обсуждалась силовиками. Однако до вечера 25 июня ничего так и не решилось, — говорится в заявлении. — Редакция срочно — надеемся, завтра, запустит новый сайт на запасном адресе Nashaniva.by».
Напомним, что сегодня генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев
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Сегодня утром мы писали, что сайт издания «Наша Нива» перестал открываться у некоторых пользователей, причем проблема — в неоплате домена. Теперь...
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