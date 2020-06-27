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В Сети предлагают собрать деньги на устройство, которое очистит смартфон за 30 секунд

27.06.2020 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На площадке Kickstarter собирают деньги на производство бесконтактного санитайзера для смартфонов под названием MagBak Halo. Девайс, по заверению его создателей, за 30 секунд способен уничтожить 99,99% микробов на поверхности устройства.

В Сети предлагают собрать деньги на устройство, которое очистит смартфон за 30 секунд

Девайс чем-то напоминает тостер, в который вместо хлеба помещается мобильный гаджет. Внутри — мощные ультрафиолетовые лампы. Аналогичные, по заверению создателей аппарата, используются в больницах. В промо-ролике говорится, что Halo способен очистить любой смартфон, даже если он находится в защитном чехле.

Представители компании особо отметили, что за день мы касаемся множества вещей вроде перил или, например, ручек тележек в супермаркете. И даже если мы потом помоем руки, взяв смартфон, эффект пропадает — ведь его почистить многие забывают.

Видимо, стратегия продвижения Halo оказалась верной. На момент публикации заметки на устройство «скинулись» множество людей — из необходимых 35 тысяч долларов для запуска проекта собрано уже 64 тысячи.

Финальная цена MagBak Halo для обычных покупателей составит 159 долларов.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
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На площадке Kickstarter собирают деньги на производство бесконтактного санитайзера для смартфонов под названием MagBak Halo. Девайс, по заверению его создателей, за 30...
 
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