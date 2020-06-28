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Xiaomi сделала очиститель водопроводной воды за 36 долларов
28.06.2020 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
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Устройство создано под брендом Mijia. Судя по описанию, оно может очищать воду от примесей и бактерий, сохраняя полезные вещества. Очищенную воду предлагается использовать для готовки и мытья посуды. При этом очиститель крепится прямо к крану.
Аппарат оснащается четырьмя фильтрами для очистки воды. В частности, в активе фильтр из нержавеющей стали, нетканый фильтр, активированный уголь с высокой абсорбцией и волоконная ультрафильтрационная мембрана. Точность фильтрации равняется 0,1 мкм. Предусмотрено три режима подачи воды.
Рекомендуется использовать воду с температурой от 4 до 38 градусов. Рекомендуемое время использования фильтра — три месяца.
Ниже цены других подобных устройств:
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На площадке AliExpress заметили очиститель воды от Xiaomi, за который сейчас просят 36 долларов. Об этом сообщает Gagadget.
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