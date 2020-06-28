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Xiaomi сделала очиститель водопроводной воды за 36 долларов

28.06.2020 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На площадке AliExpress заметили очиститель воды от Xiaomi, за который сейчас просят 36 долларов. Об этом сообщает Gagadget.

Xiaomi сделала очиститель водопроводной воды за 36 долларов

Устройство создано под брендом Mijia. Судя по описанию, оно может очищать воду от примесей и бактерий, сохраняя полезные вещества. Очищенную воду предлагается использовать для готовки и мытья посуды. При этом очиститель крепится прямо к крану.

Аппарат оснащается четырьмя фильтрами для очистки воды. В частности, в активе фильтр из нержавеющей стали, нетканый фильтр, активированный уголь с высокой абсорбцией и волоконная ультрафильтрационная мембрана. Точность фильтрации равняется 0,1 мкм. Предусмотрено три режима подачи воды.

Рекомендуется использовать воду с температурой от 4 до 38 градусов. Рекомендуемое время использования фильтра — три месяца.

Ниже цены других подобных устройств:

 
 
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На площадке AliExpress заметили очиститель воды от Xiaomi, за который сейчас просят 36 долларов. Об этом сообщает Gagadget.
 
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