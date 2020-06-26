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В Южной Америке мужчина решил совместить охоту и рыбалку - и остался без ружья

26.06.2020 17:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Житель Южной Америки решил совместить охоту и рыбалку, и это плохо закончилось — он остался без ружья. Видео случившегося появилось на американском сайте Reddit.

 

На кадрах двое мужчин стоят на берегу, после чего один из них берет охотничье ружье и опускает ствол в воду. Оружие стреляет, после чего ствол в буквальном смысле разрывается на куски — восстановлению такой точно не подлежит.

Причина эпичного разрыва известна: если опустить в воду ствол оружия не полностью, то выстрел производится как бы в двух средах — и в воде, и в воздухе одновременно. Попав в водную среду, пуля не может вытеснить ее из ствола из-за такого свойства, как несжимаемость. В результате вода практически останавливает пулю, не давая ей покинуть ствол — но с другой стороны на боеприпас давят пороховые газы.

Не дойдя до дульного среза, часть газов отражается обратно, другая все еще движется вперед. В точке встречи возникает огромное давление, которое направлено уже в стороны — при этом снаружи на ствол действует только сравнительно скромное давление атмосферного воздуха. Получившаяся разница не оставляет стволу шансов — его в лучшем случае раздувает, в худшем рвет на куски, как на этом видео.

Кстати, погрузи мужчина оружие в воду полностью — ствол бы скорее всего не разорвало. Правда, и меткость такой стрельбы оказалась бы нулевой. Смешивать охоту и рыбалку — не самая лучшая идея.

 
 
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Житель Южной Америки решил совместить охоту и рыбалку, и это плохо закончилось — он остался без ружья. Видео случившегося появилось на американском сайте Reddit.
 
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