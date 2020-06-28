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В небе заметили «перевернутую радугу». Что это на самом деле такое

28.06.2020 11:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вчера читатели присылали в редакцию TUT.BY фото, на которых в небе видно нечто вроде перевернутой радуги. Но на деле это явление называется по-другому.

В небе заметили «перевернутую радугу». Что это на самом деле такое
Фото: читательница Алеся

Так, читательница Алеся прислала нам кадры, на которых видно круг, похожий на радугу — они были сняты в Аксаковщине в Минском районе.

Похоже на радугу, однако астроном-любитель Андрей Лейчик пояснил, что на фото можно увидеть солнечное гало.

В «завершенном» виде это круг, но порой гало может напоминать перевернутую радугу, как, например, в твите ниже.

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