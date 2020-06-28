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В небе заметили «перевернутую радугу». Что это на самом деле такое
28.06.2020 11:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера читатели присылали в редакцию TUT.BY фото, на которых в небе видно нечто вроде перевернутой радуги. Но на деле это явление называется по-другому.
Так, читательница Алеся прислала нам кадры, на которых видно круг, похожий на радугу — они были сняты в Аксаковщине в Минском районе.
Похоже на радугу, однако астроном-любитель Андрей Лейчик пояснил, что на фото можно увидеть солнечное гало.
В «завершенном» виде это круг, но порой гало может напоминать перевернутую радугу, как, например, в твите ниже.
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