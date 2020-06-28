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Известный инсайдер: в коробках с новыми iPhone больше не будет блоков для зарядки

28.06.2020 18:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно аналитики Barclays предположили, что в коробки с новыми iPhone 12 блоков для подзарядки больше добавлять не будут. Это подтвердил инсайдер Минг-Чи Куо, который известен очень точными прогнозами касательно техники Apple. Об этом пишет 9to5mac.

Известный инсайдер: в коробках с новыми iPhone больше не будет блоков для зарядки

Куо заявляет, что на такой шаг в компании пойдут ради сохранения цены смартфонов близкой к той, по которой сейчас продаются iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Если убрать из коробки с еще не анонсированными iPhone 12 зарядный адаптер (а также проводные наушники EarPods) стоимость всего комплекта якобы удастся сдержать в пределах, устраивающих производителя — возможность работы в 5G-сетях в новинках обойдется для компании и конечных потребителей дорого.

Недавно «засветившийся» в Сети 20-ваттный адаптер питания от Apple существуют, но продавать его собираются отдельно. При этом цены на нынешние 5 и 18-ваттные блоки снизят. Про отказ от «бесплатных» проводных наушников также известно давно. Так Apple собирается стимулировать продажи беспроводных AirPods.

Куо добавил, что в коробках с нынешним iPhone SE (2020) блоков питания вскоре также не окажется. Впрочем, планшетов iPad (как нынешних, так и готовящихся к анонсу) такое изменение пока не коснется.

Таким образом, единственным аксессуаром в комплекте с iPhone 12 окажется кабель с USB на Lightning. При этом не с USB-A, а с USB-C. Так пользователи смогут подключать смартфоны к ноутбукам MacBook. Правда, у большинства потребителей блоков питания с подходящим USB-C в запасах от старых гаджетов вряд ли окажется.

Напомним: осенью Apple представит как минимум четыре смартфона — предположительно, iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Устройства обзаведутся OLED-экранами на 5,4, 6,1 (два аппарата) и 6,7 дюйма. Камеры будут двойными или тройными с LiDAR, процессором выступит Apple A14 Bionic. Операционная система — представленная недавно iOS 14. В более дорогих Pro-моделях появится режим работы в 120 Гц.

Скорее всего, iPhone 12 в США будет продаваться от 649 или 699 долларов, iPhone 12 Max — от 799 долларов, iPhone 12 Pro — от 999 долларов, iPhone 12 Pro Max — от 1099 долларов. Скорее всего, презентация, как и всегда, пройдет в сентябре, а старт продаж сдвинется на октябрь или начало ноября.

Ниже — цены популярных iPhone:

 
 
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Недавно аналитики Barclays предположили, что в коробки с новыми iPhone 12 блоков для подзарядки больше добавлять не будут. Это подтвердил инсайдер Минг-Чи Куо, который...
 
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