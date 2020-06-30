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Ученые выяснили, где и когда впервые одомашнили курицу
30.06.2020 12:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Международная группа исследователей определила, где и когда впервые появилась одомашненная птица. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале
Ранее большинство специалистов предполагало, что курицу одомашнили на территории нынешнего Китая около 7500 года до нашей эры. Опубликованная работа слегка корректирует это предположение. Так, теперь районом происхождения домашней птицы назвали юго-западные части Китая, Северного Таиланда и Мьянме.
Чтобы это доказать, специалисты секвенировали 863 генома. «
В конце концов выяснилось, что домашними курицами впервые стали птицы вида Банкивской джунглевой курицы (Gallus Gallus Spadiceus). После в других частях Азии их скрестили с другими дикими птицами. А еще ученые заявили, что домашние куры произошли между 9500 и 3300 годами назад,
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Международная группа исследователей определила, где и когда впервые появилась одомашненная птица. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Research....
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