Ученые выяснили, где и когда впервые одомашнили курицу

Источник материала: IT.Tut.by

Международная группа исследователей определила, где и когда впервые появилась одомашненная птица. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Research . Кратко о выводах пишет Phys.org .



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Ранее большинство специалистов предполагало, что курицу одомашнили на территории нынешнего Китая около 7500 года до нашей эры. Опубликованная работа слегка корректирует это предположение. Так, теперь районом происхождения домашней птицы назвали юго-западные части Китая, Северного Таиланда и Мьянме.

Чтобы это доказать, специалисты секвенировали 863 генома. « Популярная механика » добавляет: 787 включали секвенирование всего генома, 162 из которых были от домашних кур, 142 экземпляра были получены от птиц, представляющих все подвиды Банкивской джунглевой курицы, 12 были от Зеленой джунглевой курицы, две от Серой джунглевой курицы и четыре от курицы цейлонских джунглей.

В конце концов выяснилось, что домашними курицами впервые стали птицы вида Банкивской джунглевой курицы (Gallus Gallus Spadiceus). После в других частях Азии их скрестили с другими дикими птицами. А еще ученые заявили, что домашние куры произошли между 9500 и 3300 годами назад,