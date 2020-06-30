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Раскрыты подробности про новые «супертелевизоры» Xiaomi

30.06.2020 16:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появились новые подробности про линейку премиальных телевизоров от компании Xiaomi. Об этом пишет Gizmochina.

Раскрыты подробности про новые «супертелевизоры» Xiaomi

Скорее всего, серию таких ТВ назовут Master TV. Устройства будут построены на OLED-матрицах (в активе окажется и 120-дюймовая модель) и якобы дебютируют уже 2 июля.

Устройства получат поддержку режима отображения картинки в 120 Гц, динамики с поддержкой Dolby Atmos и объемного звучания, порты HDMI 2.1, а также технологии VRR и ALLM. Разрешение панелей составит 4K. Разумеется, в активе окажется поддержка сразу нескольких форматов HDR. Процессором выступит кастомная модель с четырьмя ядрами A73.

Из перечисленного выше становится понятно — новые телевизоры производителя в том числе нацелены на геймеров, что особенно актуально с учетом выхода в продажу в конце этого года игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X. Так, именно порты HDMI 2.1 позволят выводить картинку в 4K/120 Гц. Технологии VRR и ALLM соответственно отвечают за поддержку переменной частоты кадров и автоматической активации игрового режима с минимальной задержкой.

Других подробностей пока нет, цены также неизвестны. Но для сравнения: флагманский 55-дюймовый телевизор компании LG с OLED-матрицей и аналогичными технологиями из модельной линейки этого года в Беларуси официально продается за 5399 рублей. Впрочем, устройства от Xiaomi могут оказаться дешевле.

Ниже — цены популярных у нас телевизоров:

 
 
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В Сети появились новые подробности про линейку премиальных телевизоров от компании Xiaomi. Об этом пишет Gizmochina.
 
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