Раскрыты подробности про новые «супертелевизоры» Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появились новые подробности про линейку премиальных телевизоров от компании Xiaomi. Об этом пишет Gizmochina .





Скорее всего, серию таких ТВ назовут Master TV. Устройства будут построены на OLED-матрицах (в активе окажется и 120-дюймовая модель ) и якобы дебютируют уже 2 июля.

Устройства получат поддержку режима отображения картинки в 120 Гц, динамики с поддержкой Dolby Atmos и объемного звучания, порты HDMI 2.1, а также технологии VRR и ALLM. Разрешение панелей составит 4K. Разумеется, в активе окажется поддержка сразу нескольких форматов HDR. Процессором выступит кастомная модель с четырьмя ядрами A73.

Из перечисленного выше становится понятно — новые телевизоры производителя в том числе нацелены на геймеров, что особенно актуально с учетом выхода в продажу в конце этого года игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X. Так, именно порты HDMI 2.1 позволят выводить картинку в 4K/120 Гц. Технологии VRR и ALLM соответственно отвечают за поддержку переменной частоты кадров и автоматической активации игрового режима с минимальной задержкой.

Других подробностей пока нет, цены также неизвестны. Но для сравнения: флагманский 55-дюймовый телевизор компании LG с OLED-матрицей и аналогичными технологиями из модельной линейки этого года в Беларуси официально продается за 5399 рублей . Впрочем, устройства от Xiaomi могут оказаться дешевле.

Ниже — цены популярных у нас телевизоров: