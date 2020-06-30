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«По решению ОАЦ». Домен NN.by все же будет отключен

30.06.2020 21:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня мы сообщили, что издание «Наша Нива» вновь доступно по адресу NN.by. Однако в 20.40 на сайте Nashaniva.by появилось сообщение, что этот домен все же будет отключен — по решению ОАЦ.

«По решению ОАЦ». Домен NN.by все же будет отключен
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

«Как мы только что узнали, по решению Оперативно-аналитического центра NN.by снова будет отключен. Читайте нас на Nashaniva.by и в социальных сетях», — говорится в коротком сообщении, после чего перечисляются адреса издания в соцсетях.

Напомним, что в ночь на 25 июня сайт «Нашей Нивы» перестал открываться у некоторых пользователей. На экране появлялось сообщение «Не получается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера». Позже выяснилось, что проблема была связана с доменом, за который вовремя не внесли оплату. Из-за этого, в связи с действующим решением ОАЦ, доступ к сайту по старому адресу был недоступен. Его должны были отправить на аукцион.

Вечером того же дня представители издания объяснили это стечением обстоятельств. По их словам, каким-то образом четыре электронных письма с напоминаниями об оплате аренды домена от «Открытого контакта» не прошли спам-фильтр и попали «в глубокую корзину». И что с их стороны «был звонок с обещанием отправить платеж, но счет так и не дошел до нашего почтового отделения. Соответственно, мы не заплатили 25 (двадцать пять) рублей».

Генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев в комментарии для TUT.BY добавил, что регистраторы стараются заранее напоминать клиентам о возможности такого исхода, хотя оплата за домен может не быть проведена по разным причинам.

 
 
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Сегодня мы сообщили, что издание «Наша Нива» вновь доступно по адресу NN.by. Однако в 20.40 на сайте Nashaniva.by появилось сообщение, что этот домен все же будет...
 
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