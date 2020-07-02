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Xiaomi представила топовый OLED-телевизор на 65 дюймов. Цена - 1840 долларов
02.07.2020 13:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Xiaomi представила телевизор серии Mi TV Master Series с 10-битным OLED-экраном диагональю 65 дюймов. Об этом сообщает
Разрешение дисплея — 4K, поддерживается частота обновления в 120 Гц. В компании заявляют, что соотношение экрана ко всей фронтальной панели составляет 98,8%. Пиковая яркость достигает тысячи нит, в активе HDR10+, поддержка Dolby Vision, а также охват цветового пространства DCI-P3 в 98,5%. Минимальная задержка — одна миллисекунда.
В Китае 65-дюймовый Mi TV Master Series начнет продаваться 3 июля по цене в 1840 долларов. Сколько девайс будет стоить в других странах, пока не сообщается.
Ниже — цены других популярных телевизоров от Xiaomi:
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Xiaomi представила телевизор серии Mi TV Master Series с 10-битным OLED-экраном диагональю 65 дюймов. Об этом сообщает Gizchina.
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