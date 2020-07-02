Xiaomi представила топовый OLED-телевизор на 65 дюймов. Цена - 1840 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi представила телевизор серии Mi TV Master Series с 10-битным OLED-экраном диагональю 65 дюймов. Об этом сообщает Gizchina .





Разрешение дисплея — 4K, поддерживается частота обновления в 120 Гц. В компании заявляют, что соотношение экрана ко всей фронтальной панели составляет 98,8%. Пиковая яркость достигает тысячи нит, в активе HDR10+, поддержка Dolby Vision, а также охват цветового пространства DCI-P3 в 98,5%. Минимальная задержка — одна миллисекунда.





Телевизор работает на 4-ядерном процессоре MediaTek MT9650, его дополняют 32 Гб встроенного хранилища и 3 Гб оперативной памяти. Мощность встроенной звуковой подсистемы равняется 65 Вт, а еще в наличии порты HDMI 2.1. С их помощью как раз получится выводить изображение в 4K/120 Гц, что важно для геймеров. Особенно — в преддверии выхода PlayStation 5 и Xbox Series X.

В Китае 65-дюймовый Mi TV Master Series начнет продаваться 3 июля по цене в 1840 долларов. Сколько девайс будет стоить в других странах, пока не сообщается.

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