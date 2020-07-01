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Бывшая радиоведущая и создатель «Хватит бояться» Татьяна Мартынова уехала из Беларуси

01.07.2020 20:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бывшая радиоведущая, владелица бара «Пятница», соучредитель компании «ЧердакМедиа» и студии web-разработки ilavista и создатель группы в Facebook Татьяна Мартынова уехала из Беларуси, опасаясь ареста. Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

Бывшая радиоведущая и создатель «Хватит бояться» Татьяна Мартынова уехала из Беларуси
Фото: Facebook / Татьяна Мартынова

«Дорогие друзья! Это было непростое решение, но слишком много знающих людей написали мне, что именно сегодня или максимум завтра меня „завинтят“. У меня был выбор. Или принять арест, или уехать из Беларуси и продолжить то, что я сегодня считаю важным и нужным. Я сутки думала. И потом решила, что я смогу быть полезней на свободе. Я уже с самого утра за пределами Беларуси», — рассказала Мартынова.

По ее словам, Мартынову уже сегодня хотели задержать: как только она уехала, за ней пришли «прямо со светомузыкой».

Накануне в бар, которым владеет Татьяна Мартынова, пришла проверка: милиция, налоговая и ОБЭП. На предпринимательницу составили два протокола. Татьяна предполагает, что принадлежащий ей бар, скорее всего, «закроют или отожмут».

Татьяна Мартынова также пообещала и дальше, уже из-за границы, модерировать группу «Хватит бояться», в которой уже почти 25 тысяч человек.

 
 
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Бывшая радиоведущая, владелица бара «Пятница», соучредитель компании «ЧердакМедиа» и студии web-разработки ilavista и создатель группы в Facebook Татьяна Мартынова...
 
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