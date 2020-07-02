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Украинский Ан-26 сломали во время ремонта
02.07.2020 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Во время ремонта получил повреждения военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушных сил Украины. У судна подломилась левая стойка шасси, и транспортник сел на фюзеляж,
Ан-26 с бортовым номером 59 проходил ремонт на 410-м заводе гражданской авиации в Киеве и уже готовился к передаче обратно в Воздушные силы. На предприятии он находился с 6 февраля 2018 года, все это время проводились работы по техническому обслуживанию самолета.
Транспортник был построен 15 марта 1976 года, предыдущий капитально-восстановительный ремонт проходил в ноябре 1992 года.
Борт № 59 с заводским номером 50−03 находился в составе Государственного научно-исследовательского центра Воздушных Сил ВСУ (ГНИЦ ВС ВСУ). В мае 2014 в года был перебазирован в Чернигов из Феодосии.
Ан-26 — один из самых распространенных транспортных самолетов в странах бывшего СССР. На вооружении белорусской армии также имеются такие машины. Самолет может брать до шести тонн груза, или до 30 десантников, или 24 раненых.
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Во время ремонта получил повреждения военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушных сил Украины. У судна подломилась левая стойка шасси, и транспортник сел...
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