Украинский Ан-26 сломали во время ремонта

Источник материала: IT.Tut.by

Во время ремонта получил повреждения военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушных сил Украины. У судна подломилась левая стойка шасси, и транспортник сел на фюзеляж, сообщает «Український мілітарний портал».

Ан-26 с бортовым номером 59 проходил ремонт на 410-м заводе гражданской авиации в Киеве и уже готовился к передаче обратно в Воздушные силы. На предприятии он находился с 6 февраля 2018 года, все это время проводились работы по техническому обслуживанию самолета.

Транспортник был построен 15 марта 1976 года, предыдущий капитально-восстановительный ремонт проходил в ноябре 1992 года.

Борт № 59 с заводским номером 50−03 находился в составе Государственного научно-исследовательского центра Воздушных Сил ВСУ (ГНИЦ ВС ВСУ). В мае 2014 в года был перебазирован в Чернигов из Феодосии.

Ан-26 — один из самых распространенных транспортных самолетов в странах бывшего СССР. На вооружении белорусской армии также имеются такие машины. Самолет может брать до шести тонн груза, или до 30 десантников, или 24 раненых.