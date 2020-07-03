73 года назад в США обнаружили «обломки НЛО». Вспоминаем про Розуэлльский инцидент

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Двадцатый век был богат на «посещения пришельцев». В какой-то момент люди в прошлом столетии стали массово наблюдать неопознанные летающие объекты в небесах (и продолжают до сих пор , хотя впоследствии такие находки оказываются фейками ). Но, пожалуй, самое известное событие тех времен — это Розуэлльский инцидент, который до сих пор не дает покоя конспирологам. Вспоминаем, с чем же столкнулись американцы (и мировая общественность) 73 года назад.



Изображение «летающей тарелки» в популярной культуре

С чего стартовало увлечение людей «летающими тарелками»?

Пожалуй, все началось 24 июня 1947 года, когда пилот Кеннет Арнольд направлялся в своем самолете из Чехейлиса в Якиму, что в штате Вашингтон. По пути он решил поискать возле горы Маунт-Рейнир (Каскадные горы) обломки пропавшего самолета, за которые было обещано вознаграждение. Но вместо этого он заметил блики от чего-то, перемещающегося с огромной скоростью по воздуху.

По воспоминаниям пилота, на расстоянии в 30−40 километров от его самолета пролетели девять предметов. «Они пролетели приблизительно 20−25 миль и исчезли из виду. Около трех минут я наблюдал, как цепь движущихся как блюдца по воде, словно брошенные плоские камни, предметов, растянувшаяся по крайней мере на 5 миль, лавировала между высокими горными вершинами. Они были плоски, как сковородки, и, словно зеркало, отражали солнечные лучи. Я видел все это совершенно ясно и отчетливо», — говорил впоследствии Арнольд.

Через 15 минут Арнольд полетел в Якиму. Там он рассказал о произошедшем Алу Бакстеру, руководителю Центральной авиационной службы. После этого Арнольд стал знаменитым — у него начали брать интервью. Благодаря одному из них на свет и появилось выражение «летающая тарелка» (flying saucer): пилот сообщил, что объекты «летели, как летит пущенное по воде блюдце».

После этого в США начался настоящий бум НЛО — за следующие два месяца около 850 человек в разных частях страны заявили, что видели в небе «летающие тарелки».

Но, конечно, рассказ Арнольда многие восприняли со скепсисом и объясняли увиденное им отражением панели приборов на фонаре самолета пилота, солнечными бликами, отражением солнечных лучей от снега или пыли либо испытаниями ракет. Сам Арнольд реагировал на это болезненно и в конце концов заявил : «Пусть меня называют Эйнштейном, Флэшем Гордоном или просто обманщиком, я ни на минуту не усомнюсь в том, что видел. Но теперь что бы я ни увидел в небе, пусть это даже будет летящий по воздуху десятиэтажный дом, я закрою глаза и не стану обращать на него ни малейшего внимания». Позже, в 1960-х, он и вовсе высказал предположение, что видел неизвестных науке животных, населяющих исключительно атмосферу.

А спустя пару недель после «случая в Каскадных горах» в прессе появились новые сообщения об НЛО — но теперь уже в небольшом городе в Нью-Мексико под названием Розуэлл.

Розуэлльский инцидент: обломки на поле и множащиеся слухи



Музей НЛО в Розуэлле. Фото: wikimedia.org

Семьдесят три года назад, ночью 3 июля 1947 года, фермер Марк Брейзэл из Нью-Мексико увидел яркую вспышку и раскат грома, от которого «его дом содрогнулся». Утром он отправился вместе со своим племянником, Тимоти Проктором, чтобы собрать разбежавшихся овец. Но на одном из полей по пути к пастбищу они увидели обломки, похожие на пластмассу и фольгу — большей частью небольшие, хотя попадались и крупные куски.

Подобрав пару из них, Брейзэл направился к родителям Тимоти, Флойду и Лоретте Прокторам, жившим примерно в пятнадцати километрах от него. Позже Лоретта вспоминала , что кусок был очень легким, коричневого цвета и походил на пластмассу — его нельзя было ни разрезать, ни поджечь. А на поверхности было что-то, похожее то ли на цифры, то ли на «китайские иероглифы» или же «древнеиндийское письмо».

Что бы это ни было, Брейзэл нагрузил свой джип этими обломками. Друзья посоветовали ему обратиться к шерифу Дж. Уилкоксу на авиабазе, что фермер и сделал (то ли 6, то ли 7 июля). А после беседы с шерифом Брейзэл отправился на местную радиостанцию и дал интервью о находке.

После этого по округе поползли слухи (напомним, всего за несколько недель до этого пилот сообщил о неопознанных летающих объектах над Каскадными горами). Масла в огонь подлило и заявление пресс-службы авиабазы, сделанное 8 июля. В нем говорилось , что «персонал 509-й оперативной группы обнаружил „летающий диск“, который упал на ранчо возле Розуэлла» и что находку переместили на авиабазу Розуэлл для осмотра.

После этого множество газет вышли с заголовками вроде «Военные нашли летающую тарелку на ранчо рядом с Розуэллом».

В тот же день, 8 июля, в офис ФБР из Форт-Уорта, штат Техас, был отправлен телекс, где приводились слова майора из 8-й воздушной армии — тот сказал , что найденный диск имеет шестиугольную форму и был подвешен к баллону с помощью троса, причем диаметр баллона составлял примерно шесть метров. Из этого был сделан вывод, что найденный объект очень напоминает метеозонд.

Полковник Уильям Хью Бланшар, командир 509 оперативной группы, связался с генералом Роджером М. Рами, командующий округом 8-й воздушной армии. Последний приказал доставить объект на аэродром армии Форт-Уорта. И уже там прапорщик Ирвинг Ньютон подтвердил предварительное мнение генерала, назвав объект метеозондом с подвешенным к нему радиолокационным отражателем. Это и было озвучено Роджером Рами на пресс-конференции.



Метеозонд Национального управления океанических и атмосферных исследований. Фото: wikimedia.org

После этого люди быстро потеряли к находке интерес — как писал историк Роберт Гольдберг, «история умерла на следующий день». Однако, как ни странно, она возродилась через 30 лет.

Возрождение мифа

В семидесятых в США произошел настоящий бум «зеленых человечков» — очевидцев встреч с НЛО стало так много, что за дело взялись исследователи (или те, кто считал себя ими) и военные. Так, между 1978 и началом 1990-х годов уфологи, такие как Стентон Фридман, Уильям Мур, Карл Т. Пфлок, Кевин Рэндл и Дональд Шмитт, опросили несколько сотен человек, которые утверждали, что они были свидетелями Розуэлльского инцидента в 1947 году.

Правда, большинство просто пересказывало то, что услышало от других, и из 300 человек только 41 могли с чистой совестью называться свидетелями, присутствовавшими на авиабазе или рядом с ней.

Здесь показателен пример майора Джесси Марселя — человека со знаменитой фотографии, где он позирует с «обломками НЛО», собранными, по его словам, 7 июля на ранчо фермера. Вначале майор сказал , что обнаруженное под Розуэллом, «не принадлежало этому миру». Но после того как скептики сообщили, что на снимке, скорее всего, мусор от метеозонда, Марсель изменил свою историю и впоследствии утверждал, что на фото не тот материал, что он собрал.



Джесси Марсель позирует с «обломками НЛО» для техасского издания Longview News-Journal 9 июля 1947 года. Источник: history.com

Помимо интервью уфологи также сделали множество запросов на сотни документов. Из всего этого они сделали вывод, что по крайней мере один космический корабль пришельцев потерпел крушение вблизи Розуэлла, в его обломках нашли тела инопланетян, а правительство все скрыло.

Воспоминания о Розуэлле в девяностые

После этого миф о НЛО под Розуэллом возродился. К середине 1990 годов общественные опросы, например, проведенные CNN и Time в 1997 году, показали, что большинство опрошенных верили, что инопланетяне действительно высадились в Розуэлле, но вся соответствующая информация была засекречена.

В 1995-м английский кинопродюсер Рэй Сантилли обнародовал видео, на котором якобы запечатлено вскрытие мертвого пришельца, разбившегося в Розуэлле. Впоследствии он получил за эти кадры баснословные суммы — только от Fox TV он получил 125 тысяч долларов, а видеокассеты со «вскрытием пришельца» продавались по 70 долларов за штуку.



«Вскрытие пришельца» — инсталляция в Розуэлльском музее НЛО. Фото: wikimedia.org

Позже оказалось, что это подделка. Так, внимание людей привлекла странная пометка на кадрах: «RESTRICTED ACCESS, A01 CLASSIFICATION, SUBJECT 1 of 2, JULY 30th 1947». Такого грифа секретности в США не существовало, плюс дата не совпадала с официальной версией. Вскоре после того, как возник этот вопрос, метка во время следующих показов куда-то пропала.

Плюс поиск в архивах OSHA (Управления по охране труда) и ANSI (Американского национального института стандартов) показал, что таких знаков опасности, какие видны на стене в видеоролике, в 1947 году еще не существовало. Ну и, конечно, подозрение вызывало странное поведение патологоанатомов, которые вместо того, чтобы в течение многих дней осторожно разбирать тело, просто разрезали его за два с половиной часа и даже не изучили и не взвесили органы.

В 2006-м году Сантилли был вынужден признаться на британском телевидении, что его кадры — это подделка или, как он говорил, «реконструкция», так как, по его словам, настоящие пленки безвозвратно испортились от влаги и жары. Позже Сантилли уверял, что в видеоверсии есть несколько кадров (5% метража) из оригинала, но какие именно, он не уточнил.

По его словам, съемки «хроники» проходили в жилой квартире на Рочестер-сквер в Лондоне, а тело инопланетянина сделали из резины, металла и латекса; внутренние органы на самом деле были куплены в мясном отделе. Позже муляж разрезали и разбросали по мусорным бакам города.

Почему Розуэлльский инцидент так популярен?

Возможно, популярности Розуэлльскому инциденту придали настроения, царившие тогда в обществе: в 70-х и 80-х была холодная война, и люди жили в атмосфере ожидания чего-то ужасного, что упадет на них с неба, будь то ядерная бомба или НЛО.

В итоге интерес к этой теме так вырос, что канцелярия ВВС США провела внутреннее расследование, результаты которого представила в двух отчетах. В первом, выпущенном в 1994 году, говорилось , что материал, обнаруженный в 1947 году, вероятно, был мусором из проекта «Могол» — секретного проекта Военно-воздушных сил США, связанного с использованием микрофонов на летающих на большой высоте воздушных шарах. Таким образом военные хотели засечь на дальних дистанциях звуковые волны от проводимых СССР испытаний атомных бомб.

Во втором докладе, выпущенном в 1997 году, был сделан вывод, что сообщения об обнаруженных телах инопланетян, вероятно, базировались на искаженных воспоминаниях об авариях с участием военных и операции High Dive — секретном проекте 1950-х годов, когда ВВС США сбрасывали антропоморфные манекены с высоты при помощи парашютов.

Но, конечно, сторонники теории НЛО отвергли сообщения ВВС как дезинформацию или просто неправдоподобные данные.

Вера в инопланетян и заговор военных дожила до наших дней. Так, в сентябре 2017 года британская газета The Guardian опубликовала снимки мертвого «пришельца». Эти фото накануне показывали на мероприятии BeWitness в Мексике с участием почти семи тысяч человек, но спустя несколько дней оказалось, что на слайдах был изображен мумифицированный индейский ребенок, обнаруженный в 1896 году и демонстрировавшийся в музее в Колорадо на протяжении многих десятилетий.

И последнее громкое упоминание об инопланетянах было в 2019-м году, когда люди решили в шутку штурмовать секретную «Зону 51», где, согласно легендам, удерживают пришельцев.



«Штурм «Зоны 51» 20 сентября 2019 года. Фото: @Left_Eye_Images / Twitter

Правда, все в итоге закончилось чем-то вроде карнавала: 150 человек, некоторые из которых были в масках инопланетян и забавных костюмах, просто сфотографировались у ворот военной базы и вернулись домой.

И о Розуэлльском инциденте недавно вспомнил президент США Дональд Трамп. Как пишет The New York Times, он пообещал своему сыну Дональду Трампу — младшему в интервью по случаю Дня отца, что подумает над рассекречиванием материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и «розуэлльском инциденте».