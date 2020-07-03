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73 года назад в США обнаружили «обломки НЛО». Вспоминаем про Розуэлльский инцидент

03.07.2020 12:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Двадцатый век был богат на «посещения пришельцев». В какой-то момент люди в прошлом столетии стали массово наблюдать неопознанные летающие объекты в небесах (и продолжают до сих пор, хотя впоследствии такие находки оказываются фейками). Но, пожалуй, самое известное событие тех времен — это Розуэлльский инцидент, который до сих пор не дает покоя конспирологам. Вспоминаем, с чем же столкнулись американцы (и мировая общественность) 73 года назад.

Изображение "летающей тарелки" в популярной культуре
Изображение «летающей тарелки» в популярной культуре

С чего стартовало увлечение людей «летающими тарелками»?

Пожалуй, все началось 24 июня 1947 года, когда пилот Кеннет Арнольд направлялся в своем самолете из Чехейлиса в Якиму, что в штате Вашингтон. По пути он решил поискать возле горы Маунт-Рейнир (Каскадные горы) обломки пропавшего самолета, за которые было обещано вознаграждение. Но вместо этого он заметил блики от чего-то, перемещающегося с огромной скоростью по воздуху.

По воспоминаниям пилота, на расстоянии в 30−40 километров от его самолета пролетели девять предметов. «Они пролетели приблизительно 20−25 миль и исчезли из виду. Около трех минут я наблюдал, как цепь движущихся как блюдца по воде, словно брошенные плоские камни, предметов, растянувшаяся по крайней мере на 5 миль, лавировала между высокими горными вершинами. Они были плоски, как сковородки, и, словно зеркало, отражали солнечные лучи. Я видел все это совершенно ясно и отчетливо», — говорил впоследствии Арнольд.

Через 15 минут Арнольд полетел в Якиму. Там он рассказал о произошедшем Алу Бакстеру, руководителю Центральной авиационной службы. После этого Арнольд стал знаменитым — у него начали брать интервью. Благодаря одному из них на свет и появилось выражение «летающая тарелка» (flying saucer): пилот сообщил, что объекты «летели, как летит пущенное по воде блюдце».

После этого в США начался настоящий бум НЛО — за следующие два месяца около 850 человек в разных частях страны заявили, что видели в небе «летающие тарелки».

Но, конечно, рассказ Арнольда многие восприняли со скепсисом и объясняли увиденное им отражением панели приборов на фонаре самолета пилота, солнечными бликами, отражением солнечных лучей от снега или пыли либо испытаниями ракет. Сам Арнольд реагировал на это болезненно и в конце концов заявил: «Пусть меня называют Эйнштейном, Флэшем Гордоном или просто обманщиком, я ни на минуту не усомнюсь в том, что видел. Но теперь что бы я ни увидел в небе, пусть это даже будет летящий по воздуху десятиэтажный дом, я закрою глаза и не стану обращать на него ни малейшего внимания». Позже, в 1960-х, он и вовсе высказал предположение, что видел неизвестных науке животных, населяющих исключительно атмосферу.

А спустя пару недель после «случая в Каскадных горах» в прессе появились новые сообщения об НЛО — но теперь уже в небольшом городе в Нью-Мексико под названием Розуэлл.

Розуэлльский инцидент: обломки на поле и множащиеся слухи

73 года назад в США обнаружили «обломки НЛО». Вспоминаем про Розуэлльский инцидент
Музей НЛО в Розуэлле. Фото: wikimedia.org

Семьдесят три года назад, ночью 3 июля 1947 года, фермер Марк Брейзэл из Нью-Мексико увидел яркую вспышку и раскат грома, от которого «его дом содрогнулся». Утром он отправился вместе со своим племянником, Тимоти Проктором, чтобы собрать разбежавшихся овец. Но на одном из полей по пути к пастбищу они увидели обломки, похожие на пластмассу и фольгу — большей частью небольшие, хотя попадались и крупные куски.

Подобрав пару из них, Брейзэл направился к родителям Тимоти, Флойду и Лоретте Прокторам, жившим примерно в пятнадцати километрах от него. Позже Лоретта вспоминала, что кусок был очень легким, коричневого цвета и походил на пластмассу — его нельзя было ни разрезать, ни поджечь. А на поверхности было что-то, похожее то ли на цифры, то ли на «китайские иероглифы» или же «древнеиндийское письмо».

Что бы это ни было, Брейзэл нагрузил свой джип этими обломками. Друзья посоветовали ему обратиться к шерифу Дж. Уилкоксу на авиабазе, что фермер и сделал (то ли 6, то ли 7 июля). А после беседы с шерифом Брейзэл отправился на местную радиостанцию и дал интервью о находке.

После этого по округе поползли слухи (напомним, всего за несколько недель до этого пилот сообщил о неопознанных летающих объектах над Каскадными горами). Масла в огонь подлило и заявление пресс-службы авиабазы, сделанное 8 июля. В нем говорилось, что «персонал 509-й оперативной группы обнаружил „летающий диск“, который упал на ранчо возле Розуэлла» и что находку переместили на авиабазу Розуэлл для осмотра.

После этого множество газет вышли с заголовками вроде «Военные нашли летающую тарелку на ранчо рядом с Розуэллом».

В тот же день, 8 июля, в офис ФБР из Форт-Уорта, штат Техас, был отправлен телекс, где приводились слова майора из 8-й воздушной армии — тот сказал, что найденный диск имеет шестиугольную форму и был подвешен к баллону с помощью троса, причем диаметр баллона составлял примерно шесть метров. Из этого был сделан вывод, что найденный объект очень напоминает метеозонд.

Полковник Уильям Хью Бланшар, командир 509 оперативной группы, связался с генералом Роджером М. Рами, командующий округом 8-й воздушной армии. Последний приказал доставить объект на аэродром армии Форт-Уорта. И уже там прапорщик Ирвинг Ньютон подтвердил предварительное мнение генерала, назвав объект метеозондом с подвешенным к нему радиолокационным отражателем. Это и было озвучено Роджером Рами на пресс-конференции.

73 года назад в США обнаружили «обломки НЛО». Вспоминаем про Розуэлльский инцидент
Метеозонд Национального управления океанических и атмосферных исследований. Фото: wikimedia.org

После этого люди быстро потеряли к находке интерес — как писал историк Роберт Гольдберг, «история умерла на следующий день». Однако, как ни странно, она возродилась через 30 лет.

Возрождение мифа

В семидесятых в США произошел настоящий бум «зеленых человечков» — очевидцев встреч с НЛО стало так много, что за дело взялись исследователи (или те, кто считал себя ими) и военные. Так, между 1978 и началом 1990-х годов уфологи, такие как Стентон Фридман, Уильям Мур, Карл Т. Пфлок, Кевин Рэндл и Дональд Шмитт, опросили несколько сотен человек, которые утверждали, что они были свидетелями Розуэлльского инцидента в 1947 году.

Правда, большинство просто пересказывало то, что услышало от других, и из 300 человек только 41 могли с чистой совестью называться свидетелями, присутствовавшими на авиабазе или рядом с ней.

Здесь показателен пример майора Джесси Марселя — человека со знаменитой фотографии, где он позирует с «обломками НЛО», собранными, по его словам, 7 июля на ранчо фермера. Вначале майор сказал, что обнаруженное под Розуэллом, «не принадлежало этому миру». Но после того как скептики сообщили, что на снимке, скорее всего, мусор от метеозонда, Марсель изменил свою историю и впоследствии утверждал, что на фото не тот материал, что он собрал.

Джесси Марсель позирует с "обломками НЛО" для техасского издания Longview News-Journal 9 июля 1947 года. Источник: history.com
Джесси Марсель позирует с «обломками НЛО» для техасского издания Longview News-Journal 9 июля 1947 года. Источник: history.com

Помимо интервью уфологи также сделали множество запросов на сотни документов. Из всего этого они сделали вывод, что по крайней мере один космический корабль пришельцев потерпел крушение вблизи Розуэлла, в его обломках нашли тела инопланетян, а правительство все скрыло.

Воспоминания о Розуэлле в девяностые

После этого миф о НЛО под Розуэллом возродился. К середине 1990 годов общественные опросы, например, проведенные CNN и Time в 1997 году, показали, что большинство опрошенных верили, что инопланетяне действительно высадились в Розуэлле, но вся соответствующая информация была засекречена.

В 1995-м английский кинопродюсер Рэй Сантилли обнародовал видео, на котором якобы запечатлено вскрытие мертвого пришельца, разбившегося в Розуэлле. Впоследствии он получил за эти кадры баснословные суммы — только от Fox TV он получил 125 тысяч долларов, а видеокассеты со «вскрытием пришельца» продавались по 70 долларов за штуку.

73 года назад в США обнаружили «обломки НЛО». Вспоминаем про Розуэлльский инцидент
«Вскрытие пришельца» — инсталляция в Розуэлльском музее НЛО. Фото: wikimedia.org

Позже оказалось, что это подделка. Так, внимание людей привлекла странная пометка на кадрах: «RESTRICTED ACCESS, A01 CLASSIFICATION, SUBJECT 1 of 2, JULY 30th 1947». Такого грифа секретности в США не существовало, плюс дата не совпадала с официальной версией. Вскоре после того, как возник этот вопрос, метка во время следующих показов куда-то пропала.

Плюс поиск в архивах OSHA (Управления по охране труда) и ANSI (Американского национального института стандартов) показал, что таких знаков опасности, какие видны на стене в видеоролике, в 1947 году еще не существовало. Ну и, конечно, подозрение вызывало странное поведение патологоанатомов, которые вместо того, чтобы в течение многих дней осторожно разбирать тело, просто разрезали его за два с половиной часа и даже не изучили и не взвесили органы.

В 2006-м году Сантилли был вынужден признаться на британском телевидении, что его кадры — это подделка или, как он говорил, «реконструкция», так как, по его словам, настоящие пленки безвозвратно испортились от влаги и жары. Позже Сантилли уверял, что в видеоверсии есть несколько кадров (5% метража) из оригинала, но какие именно, он не уточнил.

По его словам, съемки «хроники» проходили в жилой квартире на Рочестер-сквер в Лондоне, а тело инопланетянина сделали из резины, металла и латекса; внутренние органы на самом деле были куплены в мясном отделе. Позже муляж разрезали и разбросали по мусорным бакам города.

Почему Розуэлльский инцидент так популярен?

Возможно, популярности Розуэлльскому инциденту придали настроения, царившие тогда в обществе: в 70-х и 80-х была холодная война, и люди жили в атмосфере ожидания чего-то ужасного, что упадет на них с неба, будь то ядерная бомба или НЛО.

В итоге интерес к этой теме так вырос, что канцелярия ВВС США провела внутреннее расследование, результаты которого представила в двух отчетах. В первом, выпущенном в 1994 году, говорилось, что материал, обнаруженный в 1947 году, вероятно, был мусором из проекта «Могол» — секретного проекта Военно-воздушных сил США, связанного с использованием микрофонов на летающих на большой высоте воздушных шарах. Таким образом военные хотели засечь на дальних дистанциях звуковые волны от проводимых СССР испытаний атомных бомб.

Во втором докладе, выпущенном в 1997 году, был сделан вывод, что сообщения об обнаруженных телах инопланетян, вероятно, базировались на искаженных воспоминаниях об авариях с участием военных и операции High Dive — секретном проекте 1950-х годов, когда ВВС США сбрасывали антропоморфные манекены с высоты при помощи парашютов.

Но, конечно, сторонники теории НЛО отвергли сообщения ВВС как дезинформацию или просто неправдоподобные данные.

Вера в инопланетян и заговор военных дожила до наших дней. Так, в сентябре 2017 года британская газета The Guardian опубликовала снимки мертвого «пришельца». Эти фото накануне показывали на мероприятии BeWitness в Мексике с участием почти семи тысяч человек, но спустя несколько дней оказалось, что на слайдах был изображен мумифицированный индейский ребенок, обнаруженный в 1896 году и демонстрировавшийся в музее в Колорадо на протяжении многих десятилетий.

И последнее громкое упоминание об инопланетянах было в 2019-м году, когда люди решили в шутку штурмовать секретную «Зону 51», где, согласно легендам, удерживают пришельцев.

"Штурм "Зоны 51" 20 сентября 2019 года. Фото: @Left_Eye_Images / Twitter
«Штурм «Зоны 51» 20 сентября 2019 года. Фото: @Left_Eye_Images / Twitter

Правда, все в итоге закончилось чем-то вроде карнавала: 150 человек, некоторые из которых были в масках инопланетян и забавных костюмах, просто сфотографировались у ворот военной базы и вернулись домой.

И о Розуэлльском инциденте недавно вспомнил президент США Дональд Трамп. Как пишет The New York Times, он пообещал своему сыну Дональду Трампу — младшему в интервью по случаю Дня отца, что подумает над рассекречиванием материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и «розуэлльском инциденте».

 
 
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Двадцатый век был богат на «посещения пришельцев». В какой-то момент люди в прошлом столетии стали массово наблюдать неопознанные летающие объекты в небесах...
 
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