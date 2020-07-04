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Сегодня начинается парад планет. Что это такое и почему его не стоит бояться
08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 4 июля, начнется так называемый парад планет. В Сети уже стали появляться теории, будто это — предвестник зловещих событий. Объясняем, почему не стоит верить подобным громким заявлениям.
Парад планет — это неофициальное название астрономического явления, когда некоторое количество планет оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе (астрономы в этом случае чаще используют термин «сближение планет» или «аппульс»). При этом планеты находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.
Различают малый парад, когда четыре планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе, большой парад (то же самое, но уже про шесть планет), и полный парад (при котором все оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе, например, как это
Если взглянуть на
В первой половине июля будет не полный, а «размазанный парад планет» — период, когда все планеты системы будут находиться с одной стороны от Солнца. Как
«Утром перед восходом солнца на западе невооруженным глазом можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а в восточном секторе неба — Меркурий и Венеру», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, размазанный парад планет не так редок, как классический, который происходит примерно раз в несколько десятков тысяч лет. Астрономическое явление, которое можно будет наблюдать в июле, случается примерно раз в 20 лет.
«Кроме того, раз все планеты находятся по одну сторону от Солнца, то можно увидеть и более далекие объекты — Уран и Нептун, причем для этого достаточно просто любительского телескопа», — отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что явление можно наблюдать из любой точки Земли, при этом по мере приближения к экватору будет видно лучше.
Как сообщила
Возможно, корни убеждения, что сближение планет как-то влияет на нашу жизнь,
Отметим, что в июле будет множество других интересных астрономических событий помимо парада. Так, на сайте Astrobel.ru
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Сегодня, 4 июля, начнется так называемый парад планет. В Сети уже стали появляться теории, будто это — предвестник зловещих событий. Объясняем, почему не стоит...
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