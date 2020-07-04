Сегодня начинается парад планет. Что это такое и почему его не стоит бояться

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 4 июля, начнется так называемый парад планет. В Сети уже стали появляться теории, будто это — предвестник зловещих событий. Объясняем, почему не стоит верить подобным громким заявлениям.



Фото: wikimedia.org

Парад планет — это неофициальное название астрономического явления, когда некоторое количество планет оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе (астрономы в этом случае чаще используют термин «сближение планет» или «аппульс»). При этом планеты находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Различают малый парад, когда четыре планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе, большой парад (то же самое, но уже про шесть планет), и полный парад (при котором все оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе, например, как это было 10 марта 1982 года, когда в линию выстроился даже Плутон, считавшийся тогда планетой).

Если взглянуть на интерактивную карту неба , то можно увидеть, что с 4 июля планеты действительно сгруппируются в одном направлении — но это не стоит считать однодневным явлением. Так, на сайте Московского планетария говорится следующее: «Очень интересная картина наблюдается в июле 2020 года, если взглянуть на Солнечную систему, скажем, „сверху“ — 6 планет выстроились почти в один ряд, друг за другом, если смотреть от Солнца. Самый быстрый — Меркурий, он облетает Солнце за четыре месяца. В июле Меркурий присоединится к 5 планетам и пробудет в этой „компании“ целый месяц».

В первой половине июля будет не полный, а «размазанный парад планет» — период, когда все планеты системы будут находиться с одной стороны от Солнца. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Института прикладной астрономии РАН, при «размазанном параде» планеты не выстроены в линию как в классическом понимании, однако явление достаточно редкое.

«Утром перед восходом солнца на западе невооруженным глазом можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а в восточном секторе неба — Меркурий и Венеру», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, размазанный парад планет не так редок, как классический, который происходит примерно раз в несколько десятков тысяч лет. Астрономическое явление, которое можно будет наблюдать в июле, случается примерно раз в 20 лет.

«Кроме того, раз все планеты находятся по одну сторону от Солнца, то можно увидеть и более далекие объекты — Уран и Нептун, причем для этого достаточно просто любительского телескопа», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что явление можно наблюдать из любой точки Земли, при этом по мере приближения к экватору будет видно лучше.

Как сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева, влияния на жизнь землян парад «никакого не окажет совершенно» — это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. На самом деле он, скорее, окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, для которого планеты то же самое, что для Земли Луна.

Возможно, корни убеждения, что сближение планет как-то влияет на нашу жизнь, следует искать в 70-х: в 1974 году вышла книга «Эффект Юпитера» (The Jupiter Effect) за авторством двух английских астрофизиков, в которой описывались страшные катаклизмы, включая ужасное землетрясение в Калифорнии 10 марта 1982 года, когда ожидался полный парад планет. Разумеется, ученые опровергли эту идею, но книга все равно стала бестселлером. Англичане даже выпустили вторую книгу «Эффект Юпитера: пересмотр» (The Jupiter Effect Reconsidered) в феврале 1982 года. Но научного подтверждения связи парада планет и природных катастроф так и не нашлось.

Отметим, что в июле будет множество других интересных астрономических событий помимо парада. Так, на сайте Astrobel.ru говорится , что 4 июля Земля будет находиться на максимальном удалении от Солнца. 5 июля — полнолуние (а еще полутеневое затмение Луны, которое, к сожалению, будет видно только в Африке и Америке). И 28 числа — максимум действия метеорного потока Дельта-Аквариды (ZHR — до 25).