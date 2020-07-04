«Если бы я мог предвидеть последствия». 31 год назад советский МиГ-23М без пилота улетел в Бельгию

Источник материала: IT.Tut.by

31 год назад, 4 июля 1989 года, 19-летний бельгиец Вим Деларе находился на отцовской ферме в деревушке Беллехем, что расположена в Бельгии. Внезапно на дом рухнул советский истребитель МиГ-23М, убив Вима и полностью разрушив здание. Причем пилот самолета не желал человеку зла: он находился в доброй тысяче километров от места катастрофы. 42.TUT.BY рассказывает, как же так получилось.



Источник: picturehistory.livejournal.com

Все началось в 9 утра того же дня, 4 июля. С аэродрома Багич около польского Колобжега взлетел МиГ-23М 871-го истребительного Померанского полка 239-й истребительной авиадивизии Северной группы войск Советской армии.

В полете не было ничего экстраординарного, в авиации СССР тренировки проходили постоянно. За штурвалом находился недавно вышедший из отпуска полковник Николай Скуридин, замполит дивизии, который уже имел огромный налет в 1700 часов.

До поры до времени все шло нормально, но в один момент летчик услышал громкий хлопок в воздухозаборнике — и скорость истребителя резко упала. Скуридин понял это однозначно: двигатель встал. Оставалось покинуть кабину — пилот в последний момент направил самолет носом в сторону моря (чтобы избежать жертв при падении машины) и катапультировался.

А дальше произошло странное: самолет, оставшись без летчика, внезапно выровнялся, набрал высоту и полетел дальше. У истребителя выключился не двигатель, а только форсаж, а падение скорости и высоты пилот воспринял как отказ движка. Буквально через шесть секунд после того, как Скуридин покинул машину, двигатель снова начал увеличивать обороты — и истребитель полетел дальше.

На МиГ-23М стоял автопилот, так что последний «приказ» летчика лететь в сторону моря машина тоже не выполнила, скорректировав курс в том направлении, в котором направлялась до аварии. То есть на запад. Истребитель опять-таки автоматически набрал высоту и продолжил полет уже в беспилотном режиме.

Нарушение границ, приведшее к смерти



МиГ-23 ВВС СССР, идентичный разбившемуся. Фото: wikimedia.org

До поры до времени паники не поднималось: на радарах служб ПВО в этом районе появлялось много самолетов, плюс на борту продолжала исправно работать система опознавания «свой-чужой». А Скуридин уже сообщил об инциденте, так что его МиГ-23М считали упавшим в море.

Но это работало только пока самолет находился в воздушном пространстве соцстран: дальше было уже нарушение воздушного пространства стран НАТО, которое не могло остаться без последствий. Однако самолету было все равно, и, покинув Польшу и пройдя «насквозь» всю ГДР, он влетел на территорию ФРГ на высоте 12 тысяч метров.

«Натовцы» потом утверждали, что среагировали быстро и засекли самолет сразу после нарушения границы. Тем не менее авиация НАТО, размещенная в Западной Германии, противодействия не оказала: только с территории Нидерландов на перехват советского истребителя поднялись два тяжелых самолета F-15 Eagle ВВС США.

Догнав через 15 минут после взлета нарушителя границы, пилоты американских самолетов сообщили на землю о том, что видят: МиГ-23М летит очень высоко, не очень быстро, не проявляет никаких признаков агрессии. Под крыльями нет ракет. А еще нет фонаря кабины и пилота.

Что делать с советским «беспилотником», пока не решили. Сбить на месте — может упасть на людей: под крылом была густонаселенная Западная Европа. Оставить все как есть — опять-таки, а если он упадет на большой город? Так что до поры до времени было решено просто сопровождать нарушителя — авось топлива хватит до Ла-Манша и МиГ упадет в море (как и хотел изначально Скуридин).

Истребитель пролетел насквозь всю Западную Германию, Нидерланды, почти всю Бельгию и приближался к границам Франции (где, кстати, с визитом находился не кто-нибудь, а генсек СССР Михаил Горбачев). Ближайшим французским городом являлся Лилль — не мегаполис, но и не деревушка. Падение самолета на город могло привести к большим жертвам, и на этот случай у F-15 был четкий приказ: если очевидно, что МиГ «нацелится» на город, сбить его (по другой версии, сбить боялись из-за неясных последствий со стороны СССР).

Но этого не потребовалось: горючего у истребителя не хватило даже до Лилля. Топливо закончилось, и МиГ начал снижаться еще над территорией Бельгии. И в итоге врезался в дом семьи Деларе, полностью разрушив его и убив сына хозяина.

Последствия



Компьютерная реконструкция сопровождения американскими F-15 истребителя МиГ-23. Источник: wikipedia.org

Полет советского «беспилотника» продолжался около полутора часов. За это время МиГ-23М преодолел 900 километров, пролетел в воздушном пространстве пяти стран (Польши, ГДР, ФРГ, Нидерландов и Бельгии) и в конечном счете стал причиной гибели одного человека.

Советских военных обвинили в том, что они своевременно не проинформировали «коллег» из НАТО об инциденте, а также не сообщили, не мог ли МиГ нести ядерное оружие. Появились претензии и к автопилоту: по мнению военных Западной Европы, его следовало настроить заранее так, чтобы в случае потери управления самолет отправился в сторону моря или сельской местности (правда, в случае полета в сторону Балтики МиГ в аналогичной ситуации вполне мог долететь до Скандинавии или Карелии).

В итоге Советский Союз предложил создать двустороннюю комиссию по расследованию катастрофы, а также согласился выплатить 685 тысяч долларов компенсации за гибель Вима Деларе (по другой версии, 800 тысяч долларов). Соболезнования безутешным родным выразил и невольный виновник происшествия Николай Скуридин. «Если бы я мог предвидеть трагические последствия беспилотного полета, я бы остался в самолете до конца», — говорил он позже.

Конечно, полет неуправляемого МиГа не могли не сравнивать с полетом немца Матиуса Руста, преодолевшего без последствий всю советскую приграничную ПВО и севшего на спортивном самолете в центре Москвы. Но если после полета Руста должностей лишились и министр обороны СССР, и начальник ПВО (оба — противники Горбачева), то в командовании НАТО никого снимать не стали.

Военной тревоги тоже не последовало: холодная война подходила к концу, и бряцать оружием по обе стороны никто особенно не хотел. Хотя, упади МиГ тогда на Лилль, кто знает, какими могли бы быть военно-политические последствия.

Без конспирологии, как водится, не обошлось: в кулуарах ходила даже присказка, что кто-то решил «запустить МиГ по МИГам (Мирным Инициативам Горбачева. — Прим. TUT.BY)» и подорвать тем самым авторитет генерального секретаря. Несомненно, версия опирается на то, что Горбачев 4 июля был во Франции, а самолет теоретически мог упасть именно на французский Лилль. Но для такой версии требовался совсем уж ювелирный расчет траектории полета, места падения истребителя и гарантии, что его все-таки не захотят сбить заранее.

А сам по себе полет самолета после того, как пилот катапультировался, не столь уж редкое явление. Правда, никогда в истории неуправляемый самолет не пролетал такое колоссальное расстояние, и всегда эти случаи обходились без жертв. Иногда отсутствие погибших можно было объяснить только чудом: так, 6 июля 1979 года британский истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter Mk. F6 без пилота ювелирно вклинился между домами в городке Тинтагель, графство Корнуолл, и никого не убил.

К сожалению, инцидент с МиГ-23М все же забрал человеческую жизнь.