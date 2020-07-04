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Администратор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» покинул страну
08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Администратор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Сергей Беспалов покинул территорию страны. Информация об этом была
«Сообщаем о том, что наш администратор и создатель успешно покинул территорию Беларуси. На Сергея Беспалова развернули настоящую охоту и пытались схватить, как это уже делали со многими блогерами. Однако Сергею удалось остаться на свободе и выехать за пределы страны», — говорится в посте.
В сегодняшнем стриме на YouTube Беспалов сообщил о причинах своего отъезда.
По его словам, 26 июня к нему пришли неизвестные — один в маске, другой в очках. Хозяйке дома в Зацени, где он арендует квартиру, сообщили, что на арендатора заведено уголовное дело. Благодаря тому, что автомобиль Беспалова был припаркован в другом месте, ему удалось избежать встречи с незнакомцами. Хозяйке дома они пообещали вернуться вечером, чтобы застать активиста дома.
Беспалов покинул арендное жилье и через день нашел людей, которые перевезли его через границу в Россию. Он уехал в Москву и оттуда улетел в Европу. Активист не конкретизирует, в какую страну, отмечает лишь, что это не Украина.
После его отъезда в квартире провели обыск, о чем сообщила хозяйка жилья. Как предполагает Беспалов, адрес арендуемой квартиры стал известен из-за того, что он вызывал туда «Яндекс.Такси».
Он также сообщил, что не собирается просить политического убежища и планирует вернуться в Беларусь к 9 августа. Беспалов отметил, что у него нет финансовых проблем, поскольку телеграм-канал хорошо монетизируется. Ранее он также владел каналом «ЧП Беларусь», но впоследствии его продал.
Парень отмечает, что это не первый случай преследования в его отношении. На данный момент он остается администратором канала «Мая краіна Беларусь», аудитория которого насчитывает более 67 000 подписчиков.
Беспалов подозревает, что инцидент 26 июня может быть связан с делом администратора канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, задержанного в Барановичах 25 июня. Сейчас он находится в СИЗО № 1 на ул. Володарского. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)
Дополнено. Позже, 5 июля, пресс-служба «Яндекс.Такси» предоставила комментарий по поводу слов Беспалова, что адрес арендуемой им квартиры стал известен из-за вызова такси
«„Яндекс.Такси“ не имеет отношения к этой истории, мы не получали каких-либо запросов от правоохранительных органов по этому поводу. Для понимания: если бы они решили запросить данные пользователя, им нужно было бы обратиться с официальным запросом по процедурам, установленным законом, и предоставить веские основания. Но повторим, что в любом случае запросов правоохранительных органов мы не получали», — сообщили нам.
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Администратор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Сергей Беспалов покинул территорию страны. Информация об этом была опубликована вчера на канале.
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