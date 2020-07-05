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Ученые рассказали, как рассчитать «человеческий» возраст вашей собаки

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Общепринятое мнение о том, сколько лет вашей собаке с человеческой точки зрения, заключается в умножении возраста собаки на семь. Однако эксперты уже опровергли это ранее. Теперь исследователи считают, что они нашли альтернативный метод, который намного точнее. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Cell Systems.

Ученые рассказали, как рассчитать «человеческий» возраст вашей собаки
Фото: Lesly Juarez / Unsplash

Часть проблемы с правилом «умножения на семь» состоит в том, что собаки и люди не стареют с одинаковой скоростью. Поэтому график, показывающий сопоставление возраста человека с возрастом собаки, не должен выглядеть как идеально прямая линия.

Новая формула показывает, что собаки достигают зрелости быстрее, чем люди, и дольше проводят время в состоянии старости: в то время как двухлетней собаке в человеческих годах будет около 40 лет, то, например, четырехлетняя собака является эквивалентом человека в возрасте старше 50 лет.

Чтобы узнать это самостоятельно, вам нужно умножить натуральный логарифм возраста собаки на 16, а затем добавить 31 — это и будет эквивалент в человеческих годах.

Ниже вы можете увидеть сравнение «собачьих» и «человеческих» лет на примере лабрадора и актера Тома Хэнкса.

Ученые рассказали, как рассчитать «человеческий» возраст вашей собаки
Изображение: Wang et al., Cell Press, 2020

Этот обновленный метод расчета основан на исследованиях в области эпигенетики. Команда изучила молекулы, называемые метильными группами — по сути, химические метки, и то, как они накапливаются по мере старения собак и людей.

В рамках исследования ученые секвенировали геном более чем 100 лабрадор-ретриверов посредством образцов их крови, анализируя накопление метильных групп. Хотя другие породы собак пока не изучены, исследователи ожидают, что один и тот же метод может быть применен к нескольким видам.

Используя метильные группы как способ сопоставления возрастов между видами, и была создана новая формула. Исследователи говорят, что в дальнейшем этот новый метод может помочь протестировать антивозрастные средства, а также лучше понять, как растут и стареют собаки.

 
 
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Общепринятое мнение о том, сколько лет вашей собаке с человеческой точки зрения, заключается в умножении возраста собаки на семь. Однако эксперты уже опровергли...
 
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