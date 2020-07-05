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Ученые рассказали, как рассчитать «человеческий» возраст вашей собаки
08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Общепринятое мнение о том, сколько лет вашей собаке с человеческой точки зрения, заключается в умножении возраста собаки на семь. Однако эксперты уже
Часть проблемы с правилом «умножения на семь» состоит в том, что собаки и люди не стареют с одинаковой скоростью. Поэтому график, показывающий сопоставление возраста человека с возрастом собаки, не должен выглядеть как идеально прямая линия.
Новая формула показывает, что собаки достигают зрелости быстрее, чем люди, и дольше проводят время в состоянии старости: в то время как двухлетней собаке в человеческих годах будет около 40 лет, то, например, четырехлетняя собака является эквивалентом человека в возрасте старше 50 лет.
Чтобы узнать это самостоятельно, вам нужно умножить
Ниже вы можете увидеть сравнение «собачьих» и «человеческих» лет на примере лабрадора и актера Тома Хэнкса.
Этот обновленный метод расчета основан на исследованиях в области
В рамках исследования ученые секвенировали геном более чем 100 лабрадор-ретриверов посредством образцов их крови, анализируя накопление метильных групп. Хотя другие породы собак пока не изучены, исследователи ожидают, что один и тот же метод может быть применен к нескольким видам.
Используя метильные группы как способ сопоставления возрастов между видами, и была создана новая формула. Исследователи говорят, что в дальнейшем этот новый метод может помочь протестировать антивозрастные средства, а также лучше понять, как растут и стареют собаки.
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Общепринятое мнение о том, сколько лет вашей собаке с человеческой точки зрения, заключается в умножении возраста собаки на семь. Однако эксперты уже опровергли...
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