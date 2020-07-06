Ночью и ранним утром во вторник нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд

Источник материала: IT.Tut.by

Белорусская железная дорога предупреждает , что 7 июля с 01.00 до 06.00 нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд.



Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

В объявлении отмечается, что с часу до шести утра 7 июля «в связи с проведением плановых технических работ будет закрыта возможность продажи и возврата электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на сайте БелЖД , а также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

«Обращаем внимание пассажиров, что в указанный период приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, а на поезда с ненумерованными местами — также с использованием терминалов самообслуживания», — говорится на сайте.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.