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Ночью и ранним утром во вторник нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Белорусская железная дорога предупреждает, что 7 июля с 01.00 до 06.00 нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд.

Ночью и ранним утром во вторник нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд
Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

В объявлении отмечается, что с часу до шести утра 7 июля «в связи с проведением плановых технических работ будет закрыта возможность продажи и возврата электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на сайте БелЖД, а также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

«Обращаем внимание пассажиров, что в указанный период приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, а на поезда с ненумерованными местами — также с использованием терминалов самообслуживания», — говорится на сайте.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.

 
 
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Белорусская железная дорога предупреждает, что 7 июля с 01.00 до 06.00 нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд.
 
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