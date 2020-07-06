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Ночью и ранним утром во вторник нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд
08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Белорусская железная дорога
В объявлении отмечается, что с часу до шести утра 7 июля «в связи с проведением плановых технических работ будет закрыта возможность продажи и возврата электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на
«Обращаем внимание пассажиров, что в указанный период приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, а на поезда с ненумерованными местами — также с использованием терминалов самообслуживания», — говорится на сайте.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.
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Белорусская железная дорога предупреждает, что 7 июля с 01.00 до 06.00 нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд.
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