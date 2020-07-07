Названы самые выгодные для покупки смартфоны по версии агрегатора SellCell

Источник материала: IT.Tut.by

Самыми выгодными для приобретения смартфонами были названы аппараты Apple. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет агрегатора по продаже телефонов SellCell.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Специалисты организации заявили, что в среднем проданный спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет около 57 процентов от первоначальной стоимости. На втором и третьем местах рейтинга находятся iPhone XS и XR — они обесцениваются на 56 и 53 процента соответственно. Примечательно, что все модели топ-3 имеют базовый накопитель емкостью 64 гигабайта.

Менее выгодными для продажи на рынке бывших в употреблении устройств были названы Samsung Galaxy S9+ (64 гигабайт), Galaxy S9 (64 гигабайт) и Galaxy Note 9 (128 гигабайт) — аппараты обесценились на 75,6, 75,9 и 72,4 процента соответственно. Сотрудники SellCell не рекомендовали продавать подержанные телефоны LG V40 ThinQ и G7 ThinQ, так как за два года их стоимость снижается больше чем на 80 процентов.

В отчете говорится, что в долгосрочной перспективе покупать указанные девайсы Apple и Samsung выгоднее, так как они сравнительно мало теряют в своей цене. Специалисты уточнили, что стоимость телефона на вторичном рынке может зависеть от многих факторов, например, внешнего состояния и износа аккумулятора.

Агрегатор также рассказал, как часто владельцы телефонов на iOS и Android обновляют свои устройства. Статистика показала, что 51 процент пользователей iPhone меняют смартфоны каждые два года, 47 процентов ждут момента, когда их девайс выйдет из строя. В свою очередь, 40 процентов владельцев Android-гаджетов обновляются раз в пару лет, а 58 процентов меняют аппараты по вынужденной причине.