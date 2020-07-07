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Названы самые выгодные для покупки смартфоны по версии агрегатора SellCell
08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Самыми выгодными для приобретения смартфонами были названы аппараты Apple. Об этом
Специалисты организации заявили, что в среднем проданный спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет около 57 процентов от первоначальной стоимости. На втором и третьем местах рейтинга находятся iPhone XS и XR — они обесцениваются на 56 и 53 процента соответственно. Примечательно, что все модели топ-3 имеют базовый накопитель емкостью 64 гигабайта.
В отчете говорится, что в долгосрочной перспективе покупать указанные девайсы Apple и Samsung выгоднее, так как они сравнительно мало теряют в своей цене. Специалисты уточнили, что стоимость телефона на вторичном рынке может зависеть от многих факторов, например, внешнего состояния и износа аккумулятора.
Агрегатор также рассказал, как часто владельцы телефонов на iOS и Android обновляют свои устройства. Статистика показала, что 51 процент пользователей iPhone меняют смартфоны каждые два года, 47 процентов ждут момента, когда их девайс выйдет из строя. В свою очередь, 40 процентов владельцев Android-гаджетов обновляются раз в пару лет, а 58 процентов меняют аппараты по вынужденной причине.
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Самыми выгодными для приобретения смартфонами были названы аппараты Apple. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет агрегатора по продаже телефонов SellCell.
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