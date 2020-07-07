﻿ Названы самые выгодные для покупки смартфоны по версии агрегатора SellCell. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названы самые выгодные для покупки смартфоны по версии агрегатора SellCell

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Самыми выгодными для приобретения смартфонами были названы аппараты Apple. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет агрегатора по продаже телефонов SellCell.

Названы самые выгодные для покупки смартфоны по версии агрегатора SellCell
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Специалисты организации заявили, что в среднем проданный спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет около 57 процентов от первоначальной стоимости. На втором и третьем местах рейтинга находятся iPhone XS и XR — они обесцениваются на 56 и 53 процента соответственно. Примечательно, что все модели топ-3 имеют базовый накопитель емкостью 64 гигабайта.

В отчете говорится, что в долгосрочной перспективе покупать указанные девайсы Apple и Samsung выгоднее, так как они сравнительно мало теряют в своей цене. Специалисты уточнили, что стоимость телефона на вторичном рынке может зависеть от многих факторов, например, внешнего состояния и износа аккумулятора.

Агрегатор также рассказал, как часто владельцы телефонов на iOS и Android обновляют свои устройства. Статистика показала, что 51 процент пользователей iPhone меняют смартфоны каждые два года, 47 процентов ждут момента, когда их девайс выйдет из строя. В свою очередь, 40 процентов владельцев Android-гаджетов обновляются раз в пару лет, а 58 процентов меняют аппараты по вынужденной причине.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самыми выгодными для приобретения смартфонами были названы аппараты Apple. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет агрегатора по продаже телефонов SellCell.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ночью и ранним утром во вторник нельзя будет купить или вернуть электронные билеты на поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика