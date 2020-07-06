Xiaomi анонсировала новый смарт-браслет за 21 евро

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Xiaomi анонсировала сегодня свой новый недорогой смарт-браслет Mi Smart Band 4C. Об этом пишет издание Gagadget со ссылкой на Shopee .



Источник: Gagadget

Как и ожидалось, новинка стала глобальной версией Redmi Band, который показали в Китае еще в апреле. Устройство оснастили цветным дисплеем с диагональю 1,08 дюйма, разрешением 128×220p и яркостью до 200 нит. Кроме этого, гаджет получил пульсометр, встроенный USB-порт для зарядки, как у Honor Band 5i, Huawei Band 4 и Realme Band.

Xiaomi Mi Smart Band 4C умеет отслеживать пять видов спорта и мониторить сон. Через него также можно отвечать на звонки, просматривать уведомления и управлять музыкой. Работает устройство от аккумулятора на 130 мАч. По словам производителя, автономности хватит до 14 дней.

Новинка уже появилась в Малайзии в нескольких расцветках и с ценником в 21 евро. В ближайшее время браслет также начнут продавать в других регионах, включая Европу.