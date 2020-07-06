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В США хотят закупить боеприпасы для советского оружия

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Армия США приобретает неустановленное количество боеприпасов для систем вооружения, разработанных в СССР. Об этом пишет defence-blog, ссылаясь на веб-сайт правительства Соединенных Штатов.

В США хотят закупить боеприпасы для советского оружия
Фото: arms-expo.ru

Согласно этой информации, Командование по контрактам армии США собирается приобрести «оружие и боеприпасы особых систем» (Special Ammunition and Weapon Systems, SAWS) в целях тестирования и подготовки боевых действий.

Когда речь идет о SAWS, обычно имеют в виду использование вооружений, которые не в ходу у США и союзников. Как правило, речь о боеприпасах и вооружениях, разработанных в СССР и используемых постсоветскими государствами и бывшими сателлитами Советского Союза.

В список приобретаемого имущества входят, в частности, боеприпасы для винтовок и пулеметов советского образца — таких как оружие Калашникова. Помимо этого, закупать планируется снаряды, используемые для стрельбы из танков Т-64,Т-72, Т-80 и Т-90. Еще командование по контрактам приобретет минометные и гранатометные выстрелы, авиационные и противотанковые ракеты и кумулятивные боеприпасы.

Сроки и количество закупаемого имущества неизвестны.

 
 
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Армия США приобретает неустановленное количество боеприпасов для систем вооружения, разработанных в СССР. Об этом пишет defence-blog, ссылаясь на веб-сайт...
 
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